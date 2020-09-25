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Общество

В Пензе маршрутки № 1 заменили на автобусы большой вместимости

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С пятницы, 25 сентября, в Пензе по маршруту общественного транспорта № 1 вместо микроавтобусов будут ходить машины большой вместимости.

«Поступило большое количество обращений от жителей Пензы, которые просили связать Западную Поляну, центр города и микрорайон Шуист автобусами большого класса, чтобы льготная категория граждан могла воспользоваться своим правом. Теперь такая возможность есть», - цитирует пресс-служба администрации города начальника управления транспорта и связи Михаила Глушкова.

В этот день на линию вышло 8 единиц транспорта с интервалом движения 14 минут.

Сотрудники управления мониторят пассажиропоток. Михаил Глушков пообещал, что при необходимости количество подвижного состава будет увеличено.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Чо случилось-то? С какого?

Гость||

Наконец то свершилось Еще бы 16 маршрут на автобус поменять

Гость||

Уже ездили, красотища, говорят на конечных остановках все залито слезами и желчью извозчиков 85 и 43 маршрутов, такой кусок из пасти вырвали. Хочется сказать огромное спасибо!

Гость||

Только проезд стоит 27 рублей! На каком основании?

Гость||

Наконец-то!

Гость||

С 130 на 1 Р 478 ХС 58

Имя: Гость
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