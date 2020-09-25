В Пензе маршрутки № 1 заменили на автобусы большой вместимости

25.09.2020 | 11:58

С пятницы, 25 сентября, в Пензе по маршруту общественного транспорта № 1 вместо микроавтобусов будут ходить машины большой вместимости.

«Поступило большое количество обращений от жителей Пензы, которые просили связать Западную Поляну, центр города и микрорайон Шуист автобусами большого класса, чтобы льготная категория граждан могла воспользоваться своим правом. Теперь такая возможность есть», - цитирует пресс-служба администрации города начальника управления транспорта и связи Михаила Глушкова.

В этот день на линию вышло 8 единиц транспорта с интервалом движения 14 минут.

Сотрудники управления мониторят пассажиропоток. Михаил Глушков пообещал, что при необходимости количество подвижного состава будет увеличено.