С начала эпидемии на коронавирус проверили около 300 тысяч жителей области

25.09.2020 | 13:23

В пятницу, 25 сентября, региональный штаб подтвердил еще 91 случай коронавирусной инфекции за минувшие сутки.

Среди новых пациентов - шестеро несовершеннолетних: дети в возрасте 2, 4, 5 и 9 лет и подростки 13 и 17 лет.

Более половины случаев - 48 - приходится на Пензу, 15 - на Пензенский район, 11 - на Заречный.

В Кузнецком районе выявлено 5 заболевших, в Бессоновском, Нижнеломовском, Городищенском и Никольском - по 2, в Шемышейском, Мокшанском, Сосновоборском и Лунинском - по 1.

Общее количество заболевших в Пензенской области составило 10 433.

Под наблюдением находится 4 744 человека, 31 519 снято с контроля.

За период, прошедший с момента регистрации первого случая COVID-19, в вирусологической лаборатории областного центра гигиены и эпидемиологии обследовано 76 817 человек, проведено 78 818 исследований. В лабораториях учреждений здравоохранения проверено 212 460 человек, проведено 225 752 теста.