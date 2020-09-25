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Общество

С начала эпидемии на коронавирус проверили около 300 тысяч жителей области

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В пятницу, 25 сентября, региональный штаб подтвердил еще 91 случай коронавирусной инфекции за минувшие сутки.

Среди новых пациентов - шестеро несовершеннолетних: дети в возрасте 2, 4, 5 и 9 лет и подростки 13 и 17 лет.

Более половины случаев - 48 - приходится на Пензу, 15 - на Пензенский район, 11 - на Заречный.

В Кузнецком районе выявлено 5 заболевших, в Бессоновском, Нижнеломовском, Городищенском и Никольском - по 2, в Шемышейском, Мокшанском, Сосновоборском и Лунинском - по 1.

Общее количество заболевших в Пензенской области составило 10 433.

Под наблюдением находится 4 744 человека, 31 519 снято с контроля.

За период, прошедший с момента регистрации первого случая COVID-19, в вирусологической лаборатории областного центра гигиены и эпидемиологии обследовано 76 817 человек, проведено 78 818 исследований. В лабораториях учреждений здравоохранения проверено 212 460 человек, проведено 225 752 теста.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Кому же делают тесты интересно? Болеем с мужем, о тестах ни слова не говорят, никому тесты не делают кроме лиц старше 65 лет, и кт отменили, всех на рентген посылают а там очереди ого-го. Чем там ваша лаборатория занимается большой вопрос

Гость||

"проверили 300 жителей" это прорыв или скачек ?

Гость||

Это дно... За полгода 300 жителей

Имя: Гость
Комментарий:

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