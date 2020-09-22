22.09.2020 | 15:32

Во вторник, 22 сентября, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась жительница Пензы, назвавшаяся Анастасией.

Женщина прочитала о правилах, согласно которым пензенцам, побывавшим за границей, необходимо в течение трех дней с момента возвращения сдать тест на коронавирус.

Они с мужем и ребенком собрались в начале октября отдохнуть за рубежом, и женщина решила заранее узнать, где в областном центре можно получить такую услугу.

«Позвонила на прямую линию. Мне объяснили, что бесплатно тест проводят только тем, у кого есть симптомы коронавируса. А тем, кто вернулся из-за границы и чувствует себя хорошо, нужно обращаться в платное медицинское учреждение - даже перечислили несколько названий. И что вы думаете? Прозвонила четыре крупных медцентра, и везде один ответ: нет, мы этим не занимаемся!» - рассказала Анастасия.

Пензячка все же нашла два учреждения, в которых проводят тесты на COVID-19. В одном из них цена услуги составляет 1 550 рублей, анализ делается без записи в порядке общей очереди в срок от 2 до 6 дней. В другом медицинском учреждении цена вопроса - 2 040 рублей, записываться нужно за неделю.

«Теперь мы уже сомневаемся, стоит ли нам лететь на отдых, хотя мечтали недельки полторы погреться на солнышке и искупаться в море. Ведь срок получения итогов может составить 6 дней, а нужно уложиться в три! Или же нужно записываться за неделю, а мы в это время только еще прилетим в другую страну», - волнуется пензячка.

Правда, есть еще один вариант: по словам специалистов, экспресс-анализы можно будет сдать в аэропорту в день прилета и получить результат по электронной почте. Но срок получения тоже не определен, а за превышение трехдневного лимита грозит серьезный штраф.

«Пока еще есть время, буду исследовать информацию в интернете и опрашивать знакомых, которые уже побывали в заграничных поездках», - завершила рассказ пензячка.