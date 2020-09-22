Сетевое издание|18+|Вторник|22 сен 2020|17:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Ясно |
 

Глас народа | Пензячка о трудностях со сдачей теста на COVID-19: Отпуск под угрозой

Печать

Во вторник, 22 сентября, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась жительница Пензы, назвавшаяся Анастасией.

Женщина прочитала о правилах, согласно которым пензенцам, побывавшим за границей, необходимо в течение трех дней с момента возвращения сдать тест на коронавирус.

Они с мужем и ребенком собрались в начале октября отдохнуть за рубежом, и женщина решила заранее узнать, где в областном центре можно получить такую услугу.

«Позвонила на прямую линию. Мне объяснили, что бесплатно тест проводят только тем, у кого есть симптомы коронавируса. А тем, кто вернулся из-за границы и чувствует себя хорошо, нужно обращаться в платное медицинское учреждение - даже перечислили несколько названий. И что вы думаете? Прозвонила четыре крупных медцентра, и везде один ответ: нет, мы этим не занимаемся!» - рассказала Анастасия.

Пензячка все же нашла два учреждения, в которых проводят тесты на COVID-19. В одном из них цена услуги составляет 1 550 рублей, анализ делается без записи в порядке общей очереди в срок от 2 до 6 дней. В другом медицинском учреждении цена вопроса - 2 040 рублей, записываться нужно за неделю.

«Теперь мы уже сомневаемся, стоит ли нам лететь на отдых, хотя мечтали недельки полторы погреться на солнышке и искупаться в море. Ведь срок получения итогов может составить 6 дней, а нужно уложиться в три! Или же нужно записываться за неделю, а мы в это время только еще прилетим в другую страну», - волнуется пензячка.

Правда, есть еще один вариант: по словам специалистов, экспресс-анализы можно будет сдать в аэропорту в день прилета и получить результат по электронной почте. Но срок получения тоже не определен, а за превышение трехдневного лимита грозит серьезный штраф.

«Пока еще есть время, буду исследовать информацию в интернете и опрашивать знакомых, которые уже побывали в заграничных поездках», - завершила рассказ пензячка.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Пропаганда здорового образа жизни.

Гость||

Дома сиди, страдание.

Гость||

РАЗВОДЯТ ЛОШАР?

Гость||

В Крым пусть едет

Гость||

ПОМРЕТЕ, ЕСЛИ НЕ ОТДОХНЕТЕ?

Гость||

Не чего мотаться! Еще и ребенка таскать. Потом вас страна вытаскивать должна.

Гость||

Куда собралась-то горожанка? Аэрофлот в самолет не пускает без анализа, другие - тоже. Анализ за 72 часа нужен до вылета. Все равно сдавать. И не так много стран для россиян открыто.

Гость||

Сказали дома сидеть, сидите. Деньги карман жгут? Езжайте в Анапу

Гость||

Раньше за границу выпускали если есть решение партбюро. Теперь более экзотический способ.

Гость||

Завидуй молча. Тебе и Анапа не по карману

Гость||

Как завыли, сидиииии не глядииииии , вам бы ещё и в кандалы заковать и глаза завязать , и молча на дядюпахать и пояс кланяться кортежу, убогие

Гость||

В городе полный хаос и бардак везде и во всём, хорошо только по телевизору!

Гость||

Гость писал(a):

и молча на дядюпахать и пояс кланяться кортежу, убогие
Скачи себе мимо, оглоедушка...

Гость||

Вы чего тут жёлчью брызжете ????- ну захотел человек отдохнуть!! Только почему то при возвращении из сраного Крыма или заспанного Сочи не надо тест сдавать , а по возвращении из цивильных стран - выложите 2500(это в кузнецке) за анализ на ковид!!

Это что за идиотизм??????????

Гость||

Кому вообще нужен этот анализ на ковид для вернувшихся из другой страны, кто будет проверять его наличие? С огромной долей вероятности - никто. Тем более в трехдневный срок. приехали, сдали анализ, через 6 дней получили. Скорее всего у вас его никто и не спросит. А спросит, так и скажите - все вопросы в медучреждение, которое дали на прямой линии. Ерундой какой то люди себе головы забивают.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте