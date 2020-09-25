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Общество

Иван Белозерцев стал участником встречи с Владимиром Путиным

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В четверг, 24 сентября, губернатор Иван Белозерцев принял участие в совещании Президента РФ Владимира Путина с избранными главами регионов. Встреча прошла в режиме видео-конференц-связи, ее материалы приводит сайт главы государства kremlin.ru.

Президент поздравил губернаторов с избранием на высокие должности, напомнив, что 13 сентября голосование прошло в условиях высокой конкуренции, поскольку свои кандидатуры предложили представители многих партий.

«Итоги голосования весьма убедительны, показывают, что люди вам доверяют, связывают свои надежды на улучшение жизни, на решение и глобальных, и насущных проблем с вами. Уверен, что вы сделаете все, что от вас зависит, чтобы эти надежды оправдать», - подчеркнул Владимир Путин.

Президент обратил внимание губернаторов на эпидемическую ситуацию и отметил, что с наступлением холодов ожидается подъем заболеваемости респираторными инфекциями, поэтому нельзя допустить, чтобы данная проблема наложилась на другую - распространение коронавируса.

«И здесь, конечно, нужно уделить особое внимание группам риска. Нужно разработать, исходя из ситуации в каждом конкретном регионе, программу комплексных мер по сбережению людей старшего поколения и тех, кто входит в группу риска, настроить систему здравоохранения таким образом, чтобы обеспечить интересы граждан», - указал Владимир Путин.

Глава государства добавил, что губернаторы должны работать «спокойно, ненавязчиво, но в высшей степени профессионально», объясняя гражданам важность соблюдения масочного режима и мер предосторожности. Борьба с коронавирусом в стране продолжается, и грамотные действия чиновников, возможно, позволят избежать нового введения ограничений.

Также Владимир Путин призвал глав регионов продолжить работу по восстановлению экономической активности и реализации национальных проектов.

«Самое главное - надо всегда слышать людей, постоянно получать живой, не забюрократизированный отклик. А если вы слышите какие-то критические замечания, порой даже, может быть, резкие… Не тот это совсем случай, когда нужно обижаться. Наоборот, учитывать эту справедливую критику, чувствовать реальные потребности граждан и действовать именно из их запросов», - напутствовал президент.

Он пожелал избранным губернаторам удачи и плодотворной, результативной работы.

На встрече выступили главы Татарстана, Краснодарского края, Иркутской, Архангельской областей и некоторых других регионов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото www.kremlin.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

На встрече выступили главы Татарстана, Краснодарского края, Иркутской, Архангельской областей и некоторых других регионов.
А Пензенской области выступил? Про что поведал?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

13 сентября голосование прошло в условиях высокой конкуренции
В Пензе де-факто не было никакой конкуренции даже близко.

Гость||

ВЫ О ЧЁМ? КАКАЯ ВСТРЕЧА? РАЗДАЧА УКАЗАНИЙ НА УДАЛЁНКЕ.

Хоть думайте над заголовками,дети могут прочитать.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он пожелал избранным губернаторам удачи и плодотворной, результативной работы.
Что то давно к нам Путин не приезжал ,ему бы интересно было бы посмотреть на новую Пензенскую достопримечательность-чёрные виселицы с подсветкой различных видов.

Гость||

Я каждый день так с Путиным встречаюсь.

Гость||

Ну а президенту доложили что в Пензе была серьёзная конкуренция! Что б выглядеть в его глазах крутым мачо!

Гость||

Гость писал(a):

Ну а президенту доложили что в Пензе была серьёзная конкуренция! Что б выглядеть в его глазах крутым мачо!
В Пензе не было никакой конкуренции. Президент должен знать такие вещи.

Гость||

. А если вы слышите какие-то критические замечания, порой даже, может быть, резкие… Не тот это совсем случай, когда нужно обижаться. Наоборот, учитывать эту справедливую критику, чувствовать реальные потребности граждан и действовать именно из их запросов», - напутствовал Президент.

Модератор, Путин сказал другими словами коменты не удалять, в Вы всю справедливую критику удаляете в коментах!

Гость||

У них не модератор, а модераторша. И она опасается лишиться хлебной работы, если не будет угождать своему начальству!

Гость||

Ахрененная новость. Мирового значения.

Гость||

Модераторы наше все. Без них была бы разруха и хаос.

Гость||

Что бы не дай бог не расстроился.

Гость||

Гость писал(a):

Модераторы наше все. Без них была бы разруха и хаос.
Лишь бы не было войны. Перетерпим Белозерцева.

Гость||

пока одни слова, а дела нет.

Гость||

Гость писал(a):

пока одни слова, а дела нет.
А какие вы дела ждёте? Это же трясина.

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след. Ctrl →
Имя: Гость
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