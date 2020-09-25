Автор памятника Матери о скульптуре: Святая Мария с Христом

Под белой тканью до поры до времени скрывалась новая пензенская достопримечательность - памятник Матери. Его установили в сквере около Спасского кафедрального собора. Среди представленных на конкурс работ по итогам народного голосования была выбрана скульптура, созданная Георгием Курдовым.
«Можно проводить параллель: храм рядом, Святая Мария с Христом - можно даже так сказать. Каждый человек по-своему видит и как нужно интерпретирует этот образ», - отметил он.
«У художника каждое произведение - как ребенок. За него переживаешь, волнуешься и радуешься», - рассказал архитектор Владимир Павлов.
Инициатива установить в Пензе памятник Матери принадлежит губернатору Ивану Белозерцеву. С момента появления идеи до ее воплощения в жизнь прошло всего 2,5 года.
На церемонию открытия памятника пригласили многодетных матерей, благодаря которым у Пензенской области есть будущее.
«Так случилось, что я стала мамой восемь раз. И мне не нужен весь мир, потому что каждый мой ребенок - это целая Вселенная. Мне не нужны богатства, потому что каждый мой ребенок - это великая драгоценность», - пояснила многодетная мать Светлана Червякова.
Скульптура Матери отлита из бронзы. Высота изваяния вместе с постаментом - пять метров. Перед горожанами предстал образ женщины с младенцем на руках. Одни увидели в нем Богородицу, другие - самого близкого и родного в жизни человека.
«Конечно, вспоминаю свою маму, которой уже нет, которая родила меня в далеком селе в советское время. Жизнь была очень тяжелая, непростая, мама много работала. Нужно было вести домашнее хозяйство, оно было большим, нужно было кормить семью - мама успевала везде», - поделился губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
По мнению губернатора, новый памятник станет центром притяжения не только жителей Пензы и области, но и гостей региона.
«Красивый памятник в красивом месте, он тут нелишний. Будет повод людям полюбоваться», - высказалась горожанка.
«Очень возвышенное чувство, очень трогательно. Это место стало освящено любовью и великой материнской нежностью и благодарностью», - подчеркнула женщина.
На установку скульптуры Матери не тратили бюджетные деньги - средства на памятник пожертвовали благотворители.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Центром притяжения стал бы достойный уровень жизни, а не соборы с церквушками и памятниками.