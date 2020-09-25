Сетевое издание|18+|Пятница|25 сен 2020|20:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Автор памятника Матери о скульптуре: Святая Мария с Христом

Печать

Под белой тканью до поры до времени скрывалась новая пензенская достопримечательность - памятник Матери. Его установили в сквере около Спасского кафедрального собора. Среди представленных на конкурс работ по итогам народного голосования была выбрана скульптура, созданная Георгием Курдовым.

«Можно проводить параллель: храм рядом, Святая Мария с Христом - можно даже так сказать. Каждый человек по-своему видит и как нужно интерпретирует этот образ», - отметил он.

«У художника каждое произведение - как ребенок. За него переживаешь, волнуешься и радуешься», - рассказал архитектор Владимир Павлов.

Инициатива установить в Пензе памятник Матери принадлежит губернатору Ивану Белозерцеву. С момента появления идеи до ее воплощения в жизнь прошло всего 2,5 года.

На церемонию открытия памятника пригласили многодетных матерей, благодаря которым у Пензенской области есть будущее.

«Так случилось, что я стала мамой восемь раз. И мне не нужен весь мир, потому что каждый мой ребенок - это целая Вселенная. Мне не нужны богатства, потому что каждый мой ребенок - это великая драгоценность», - пояснила многодетная мать Светлана Червякова.

Скульптура Матери отлита из бронзы. Высота изваяния вместе с постаментом - пять метров. Перед горожанами предстал образ женщины с младенцем на руках. Одни увидели в нем Богородицу, другие - самого близкого и родного в жизни человека.

«Конечно, вспоминаю свою маму, которой уже нет, которая родила меня в далеком селе в советское время. Жизнь была очень тяжелая, непростая, мама много работала. Нужно было вести домашнее хозяйство, оно было большим, нужно было кормить семью - мама успевала везде», - поделился губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

По мнению губернатора, новый памятник станет центром притяжения не только жителей Пензы и области, но и гостей региона.

«Красивый памятник в красивом месте, он тут нелишний. Будет повод людям полюбоваться», - высказалась горожанка.

«Очень возвышенное чувство, очень трогательно. Это место стало освящено любовью и великой материнской нежностью и благодарностью», - подчеркнула женщина.

На установку скульптуры Матери не тратили бюджетные деньги - средства на памятник пожертвовали благотворители.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Центром притяжения стал бы достойный уровень жизни, а не соборы с церквушками и памятниками.

Гость||

да не повезло городишке в этом году с двумя поделками.

Гость||

С такими памятниками не нужно вражеской окупации...

Гость||

Гость писал(a):

стал бы достойный уровень жизни
penzainform.ru писал(a):
губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Да когда там повысится уровень жизни?

Когда дворник будет получать 50 000 р. зарплату?

Гость||

Гость писал(a):

да не повезло городишке в этом году с двумя поделками.
С тремя. Семья из двух бездетных аферистов,тоже многого стоит.

Гость||

Памятник нищей беженке католичке и матери-одиночки!

Гость||

Позор! Это не наша мать!

Гость||

Плохая очень скульптура. ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ.

Гость||

И где скульптор Курдов узрел прототип такой-то матери? Если только в Курдистане? Это не Российская мать, а ужас какой-то!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Среди представленных на конкурс работ по итогам народного голосования была выбрана скульптура, созданная Георгием Курдовым.
Вы что несёте?Везде в голосованиях было минимум 80% против.Вы мошенники,укравшие из нашего кошелька деньги.

Гость||

Гость писал(a):

Вы что несёте?Везде в голосованиях было минимум 80% против.Вы мошенники,укравшие из нашего кошелька деньги.
Речь о конкретном голосовании через Госуслуги на сайте правительства Пензенской области.

Гость||

где святость и христ?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте