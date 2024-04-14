В центре Пензы нашли еще один разрушающийся мемориал

14.04.2024 | 11:05

В воскресенье, 14 апреля, в рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась читательница с жалобой на состояние памятника воинам-пензенцам, погибшим на Северном Кавказе.

Женщина побывала у мемориала накануне и сделала снимки. Больше всего ее возмутило состояние основания скульптурной композиции.

«Отваливается плитка по всему периметру, где-то облицовка сколота. Дыры видно издали! Кое-где видно, что пытались латать, что-то делать, но так грубо, что злость берет. В одном месте, рядом со скульптурой воина, плитка прямо буграми пошла, отчего, непонятно», - описала пензячка.

По ее словам, ремонтных работ или приготовления к ним она не заметила.

«А время близится к 9 Мая. К этому дню вроде хотели город в порядок привести. Или День Победы никак не относится к погибшим на Северном Кавказе, поэтому с этим мемориалом можно расслабиться?» - задалась женщина вопросом.

Она считает, что памятником нужно заняться как можно скорее.

«Это знаковое и очень важное место в городе. Стыдно, что о нем так плохо заботятся. И стыдно перед теми, чьи фамилии и имена размещены на таблицах мемориала», - добавила горожанка.

Скульптурная композиция памяти пензенцев, погибших на Северном Кавказе, находится в сквере «У Белых Рос» на улице Максима Горького, поблизости от Фонтанной площади. Она часть мемориального комплекса, посвященного воинам, павшим в боях после 1945 года. Открыли композицию в конце 2014 года.

Жители Пензы все чаще замечают, что постаменты известных памятников и скульптур областного центра рушатся. Так, в плохом состоянии находилась облицовка основания мемориала «Проводы», исчезла плитка постаментов памятника ювелиру на Московской, Лермонтову в сквере рядом с Соборной площадью, также разрушился бетон пьедестала стелы «Росток».