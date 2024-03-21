На плохое состояние памятника «Проводы» отреагировал глава СК РФ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин ждет отчета об обстоятельствах разрушения основания памятника «Проводы» в одноименном сквере на пересечении улиц Куйбышева и Тамбовской в Пензе.
О том, что за мемориалом не ухаживают должным образом, сообщила читательница сетевого издания «ПензаИнформ» 17 марта. Она прислала фотографии разрушающегося основания памятника и кусков отвалившейся облицовки.
Получив информацию, следователи начали проверку.
«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Владимиру Игнатенкову представить доклад об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по окончании проверки - о ее результатах», - сообщили в СК РФ.
На снимки памятника отреагировали и в управлении ЖКХ города, ответив, что все приведут в порядок к 9 Мая.
В четверг, 21 марта, на совещании в администрации Пензы глава города Александр Басенко поручил уделить особое внимание мемориалу и восстановить его основание.
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