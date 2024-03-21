На плохое состояние памятника «Проводы» отреагировал глава СК РФ

21.03.2024 | 14:17

Глава СК РФ Александр Бастрыкин ждет отчета об обстоятельствах разрушения основания памятника «Проводы» в одноименном сквере на пересечении улиц Куйбышева и Тамбовской в Пензе.

О том, что за мемориалом не ухаживают должным образом, сообщила читательница сетевого издания «ПензаИнформ» 17 марта. Она прислала фотографии разрушающегося основания памятника и кусков отвалившейся облицовки.

Получив информацию, следователи начали проверку.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Владимиру Игнатенкову представить доклад об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по окончании проверки - о ее результатах», - сообщили в СК РФ.

На снимки памятника отреагировали и в управлении ЖКХ города, ответив, что все приведут в порядок к 9 Мая.

В четверг, 21 марта, на совещании в администрации Пензы глава города Александр Басенко поручил уделить особое внимание мемориалу и восстановить его основание.