На Московской рушится постамент памятника ювелиру

04.04.2024 | 12:27

Разрушение культурных объектов в Пензе волнует горожан. Об очередном пострадавшем памятнике - ювелиру на Московской - в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» сообщил местный житель Артем.

«Что вообще происходит? Куда делась плитка? Кто-то ворует, что ли?» - написал он.

На присланном им фото видно, что облицовка пропала по двум сторонам пьедестала скульптуры, основание крошится, внутри бетона - глубокие дыры.

«С чем это связано, просто не понимаю. Что дальше будет - вообще все памятники разрушатся?» - возмутился Артем.

В среду, 4 апреля, другой горожанин сообщил о ненадлежащем состоянии монумента «Росток», где также исчезли куски плитки.

1 апреля пензячка рассказала, что разрушился постамент памятника М. Ю. Лермонтову, стоящего в сквере рядом с Соборной площадью.

В середине марта жительница Пензы пожаловалась на удручающий вид памятника «Проводы» на пересечении улиц Тамбовской и Куйбышева. Позже его пообещали привести в порядок.