В Пензе помыли Горького, Ленина и Лермонтова

В четверг, 18 апреля, в Международный день памятников и исторических мест, Пенза присоединилась к акции «День заботы о памятниках».
В ней приняли участие более 150 работников из городских учреждений культуры.
Сотрудники парка им. Белинского помыла памятник Карлу Марксу и убрались около мемориального комплекса «Оборонительный вал».
Работники Центра культуры и досуга занимались мемориалом «Часовые памяти» в сквере «Журавли», зоопарка - скульптурами на своей территории, ТЮЗа - стелой рабочим фабрики «Маяк революции», погибшим в годы Великой Отечественной войны.
«Кроме того, были помыты памятники Михаилу Лермонтову, Владимиру Ленину, «Первопоселенец», монумент «Героям блокадного Ленинграда», бюсты Максима Горького, Дениса Давыдова, Александра Пушкина и Героя Советского Союза Алексея Махалина на улице Калинина, памятный камень Емельяна Пугачева, стела «Слава героям» на набережной реки Суры», - перечислили в администрации Пензы.
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