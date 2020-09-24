«Заботу» получили 40 тысяч пензенцев и получат еще более 30 тысяч

24.09.2020 | 11:21

Социальная карта «Забота», которую начали выпускать для жителей Пензы в августе, пользуется популярностью у горожан. По словам директора МУП «АРЦИС» Мансура Дистанова, по состоянию на четверг, 24 сентября, изготовлена 51 тысяча карт, выдано 40 тысяч штук.

Получить карту пензенцы могут в отделениях МФЦ или центрах социального обслуживания населения. А во время трехдневных выборов губернатора их выдавали в 71 школе города.

Владельцы карт имеют право на скидки в федеральных и региональных сетях супермаркетов, аптеках и медицинских центрах, кондитерских и парикмахерских, магазинах сантехники и обуви, а также в двух пензенских санаториях - имени Володарского и «Березовая роща».

Оформить карту могут жители Пензы - женщины в возрасте от 55 лет, мужчины от 60 лет, а также многодетные семьи. Решается вопрос о включении в перечень получателей «Заботы» инвалидов.

«Для того чтобы обеспечить ими всех желающих, будет выпущена еще одна партия в количестве 31 тысячи штук», - напомнили в пресс-службе администрации Пензы.