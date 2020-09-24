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Общество

«Заботу» получили 40 тысяч пензенцев и получат еще более 30 тысяч

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Социальная карта «Забота», которую начали выпускать для жителей Пензы в августе, пользуется популярностью у горожан. По словам директора МУП «АРЦИС» Мансура Дистанова, по состоянию на четверг, 24 сентября, изготовлена 51 тысяча карт, выдано 40 тысяч штук.

Получить карту пензенцы могут в отделениях МФЦ или центрах социального обслуживания населения. А во время трехдневных выборов губернатора их выдавали в 71 школе города.

Владельцы карт имеют право на скидки в федеральных и региональных сетях супермаркетов, аптеках и медицинских центрах, кондитерских и парикмахерских, магазинах сантехники и обуви, а также в двух пензенских санаториях - имени Володарского и «Березовая роща».

Оформить карту могут жители Пензы - женщины в возрасте от 55 лет, мужчины от 60 лет, а также многодетные семьи. Решается вопрос о включении в перечень получателей «Заботы» инвалидов.

«Для того чтобы обеспечить ими всех желающих, будет выпущена еще одна партия в количестве 31 тысячи штук», - напомнили в пресс-службе администрации Пензы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Все эти объекты торговли не будут работать себе в минус, за все эти скидки заплатят те у кого этой карты нет.

Вместо того чтобы повышать уровень благосостояния граждан выпускают карты.

Гость||

Сколько средств из бюджета уже израсходовано и будет израсходовано на выпуск этих карт? Сколько надо будет платить за обслуживание этих карт?

Гость||

Многие объекты торговли и без этой карты предоставляют скидки пенсионерам в определённые дни и часы. Так что назначение этих карт туманно. Но бюджетные деньги освоины. А если ещё вспомнить как АРЦИС продал транспортные карты, по которым поезд должен был быть дешевле. И где эти скидки на проезд? Не удивлюсь что с этой заботой будет также

Гость||

Для свас что ли, наивные. В Москву отчитаться.

Имя: Гость
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