В Пензе расширили список держателей социальных карт «Забота»

25.08.2020 | 13:18

Первые 6 000 социальных карт «Забота» доставлены в МФЦ и центры социального обслуживания Пензы. Об этом во вторник, 25 августа, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выдача карт уже началась.

Оформить их могут женщины в возрасте 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше, а также многодетные пензенцы. Для этого необходимо предъявить паспорт и заполнить анкету.

«К нам поступают обращения по поводу участия в проекте и других категорий граждан, в частности инвалидов. Необходимо добавить их в перечень», - процитировала пресс-служба администрации Пензы мэра Андрея Лузгина.

Ранее стал известен перечень магазинов и организаций, где держатели «Заботы» смогут получить скидку. В него вошли сети супермаркетов, аптеки и медицинские центры, кондитерские и парикмахерские, магазины сантехники и обуви. В некоторых воспользоваться скидкой можно будет в течение всего дня, в других - только в определенные часы (в основном утренние).