Сетевое издание|18+|Вторник|25 авг 2020|20:58
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Общество

В Пензе расширили список держателей социальных карт «Забота»

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Первые 6 000 социальных карт «Забота» доставлены в МФЦ и центры социального обслуживания Пензы. Об этом во вторник, 25 августа, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выдача карт уже началась.

Оформить их могут женщины в возрасте 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше, а также многодетные пензенцы. Для этого необходимо предъявить паспорт и заполнить анкету.

«К нам поступают обращения по поводу участия в проекте и других категорий граждан, в частности инвалидов. Необходимо добавить их в перечень», - процитировала пресс-служба администрации Пензы мэра Андрея Лузгина.

Ранее стал известен перечень магазинов и организаций, где держатели «Заботы» смогут получить скидку. В него вошли сети супермаркетов, аптеки и медицинские центры, кондитерские и парикмахерские, магазины сантехники и обуви. В некоторых воспользоваться скидкой можно будет в течение всего дня, в других - только в определенные часы (в основном утренние).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Икота

Гость||

Мокрота

Гость||

Ташнота.

Гость||

А безработных тожже надо учесть.

Гость||

Это прорыв.

Гость||

когда уже в маршрутках оплату картой принимать будут?

Хватит возить за черный нал, пусть по полной налоги платят

Гость||

Матерей одиночек тоже включите в перечень и малоимущих а то так не честно !

Гость||

Пострадавших на производстве, кто получил производственную травму тоже в список!

Гость||

включать сюда надо весь народ

Гость||

А кто же по обычным ценам будет в магазинах это покупать? И за чей счёт банкет?

Гость||

Бомжей не за будте.

Гость||

Бедные всегда голосуют за партию, которая громче всех обещает хлеба и зрелищ, а потом не сможет этого дать.

Вильгельм Швебель

Гость||

И в чем интересно будет выгода для пенсионера?Во всех перечисленных магазинах и так для пенсионера по карте этого магазина скидка предоставлена в эти же самые часы."Два гуся","магнит","Пятерочка" и т.д.В парикмахерских так же есть часы приема и скидки пенсионерам,ну сантехнику как хлеб с молоком пенсионер каждый день не покупает.В чем выгода????

Гость||

Гость писал(a):

Матерей одиночек тоже включите в перечень и малоимущих а то так не честно !
Кто заставляет одноночек рожать без брака? Не расписываются специально,что бы доить государство.

Гость||

Фигня это, а не карта. Как обычные дисконтные, только использовать их можно утром

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Имя: Гость
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