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Общество

В нескольких районах агрофирмы неправильно хранили ядовитые вещества

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В нескольких районах прокуратура Пензенской области выявила нарушения в обращении с агрохимикатами и пестицидами.

В Земетчинском, Колышлейском, Кузнецком, Неверкинском районах средства против вредителей и удобрения хранились неправильно: без поддонов и стеллажей, без соблюдения минимального расстояния до стен, а в некоторых случаях отдельные складские помещения вообще отсутствовали.

На складах не было в достаточном количестве дезактиваторов, которые применяются для нейтрализации рассыпанных или разлитых пестицидов и агрохимикатов. Кроме того, не велись книги прихода и расхода пестицидов и журналы учета их применения.

Прокурор Иссинского района обнаружил, что подразделение «Иссинское» ООО «Аграрная группа» не установило на границах земельных участков, где применяются данные вещества, информационные щиты.

Кроме того, в ООО «Исса Золотая Нива» имел место факт распыления пестицидов в дневное время, что напрямую нарушает запрет.

«В отношении виновных лиц возбуждены административные дела. Представления удовлетворены», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Всего в 2020 году органами прокуратуры выявлено 35 нарушений закона в данной сфере. Так, в Кузнецком районе в СПК «Родина Радищева» в хранилище рядом с ядовитыми веществами находились посторонние предметы хозяйственного и бытового назначения, а на складах птицы загрязняли зерно перьями и пометом.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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