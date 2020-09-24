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Общество

Стало известно, куда пензенцам станут перечислять социальные выплаты

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Жителям Пензенской области напомнили, что с четверга, 1 октября, все социальные выплаты будут перечислять только на карты национальной платежной системы «Мир».

Также детские пособия, пенсии и другие выплаты будут переводить на банковский счет, к которому карта не прилагается.

«Гражданам, получающим социальные выплаты на карты иных платежных систем, от Сбербанка России придет СМС о зачислении средств на имеющийся иной счет, а при его отсутствии автоматически будет открыт новый счет. При отсутствии карты «Мир» нужно обратиться в офис банка для ее получения», - рассказали в пресс-службе министерства труда, социальной защиты и демографии области.

Реквизиты нового банковского счета пензенцам нужно будет предоставить в орган социальной защиты через почтовое отправление, на электронный адрес или в МФЦ. Можно это сделать лично, предварительно записавшись на социальном портале socpnz.ru.

Новые реквизиты для зачислений ждут и в центре занятости населения: на портале 58zan.ru в «Личном кабинете» или в разделе «Услуги» (вкладка «Предоставление документов»). Также можно прийти лично. Прием осуществляется только по предварительной записи.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

...на портале 58zan.ru в «Личном кабинете» или в разделе «Услуги» (вкладка «Предоставление документов»)-

- у них не работает эта вкладка, невозможно выбрать ЦЗН и из-за этого не пропускает подачу документов. Дистанционно если подавать новые реквизиты, то только на эл. адрес им

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