Пенза сможет побороться за звание липовой столицы России

24.09.2020 | 19:40

В субботу, 26 сентября, Пенза станет приближаться к званию одного из самых зеленых городов страны, которым когда-то обладала по праву. Начнут масштабную высадку деревьев - к уже имеющимся на улицах добавят 2 200 штук.

«Можно посадить липу, березу, рябину, клен и голубые ели», - уточнил заместитель главы администрации г. Пензы Олег Денисов.

В скверах центра города высадят липы, причем это будут сразу большие деревья. Их в целом и без того достаточно, так что через несколько лет Пензу можно будет называть липовой столицей России. Звучит двусмысленно, зато аромат, когда все зацветет, будет невероятный.

Принять участие в озеленении может любой желающий. На 26 сентября намечен общегородской субботник. Олег Денисов заерил, что деревьев хватит не только на центр. Основная часть посадочного фонда предназначена именно для жилой застройки.

«Жители обращаются в свою управляющую компанию, та обращается в администрацию соответствующего района, и администрация обеспечивает их посадочным материалом», - пояснил Олег Денисов.

Субботник станет стартом осеннего месячника по благоустройству. В это время будет действовать упрощенный процесс приема мусора на полигоне. Предприятия и организации могут обратиться в районные администрации, получить бумаги и бесплатно вывезти отходы.