В Пензе установили мемориальную доску генерал-майору Ивану Уланову

23.09.2020 | 18:18

На фасаде административного здания УМВД России по Пензенской области появилась очередная мемориальная доска.

Много лет пензенскую милицию возглавлял Иван Дмитриевич Уланов. Собравшиеся на улице Злобина отметили 100-летний юбилей генерал-майора.

«С апреля 1964 года по май 1970-го был заместителем начальника управления охраны общественного порядка, а с мая 1970 года по июль 1983-го - начальником пензенского областного управления внутренних дел в этом здании», - сообщил председатель совета ветеранов органов внутренних дел области Василий Гуськов.

В те далекие времена за правопорядком следили усердно. Память об Иване Уланове будет храниться.

После выхода генерала на заслуженный отдых его место занял перспективный заместитель - Александр Пронин.

«Мы нашли общий язык. Он интересный, порядочный, честный человек был, и мне было интересно с ним работать. Я никогда не уходил с работы, пока он был здесь», - рассказал начальник УВД Пензенской области (1983 - 1998 гг.).

Именно в годы руководства пензенской милицией генералом Улановым стала популярной песня «Наша служба и опасна, и трудна».