В Малой Сердобе почтили память 2 бойцов, погибших на СВО

11.06.2025 | 12:18

Во вторник, 10 июня, в Малой Сердобе открыли 2 мемориальные доски участникам специальной военной операции, погибшим при исполнении служебного долга.

Сергей Александрович Грачев родился 7 августа 1982 года в селе Чаадаевка Городищенского района, с 2010-го работал администратором Малосердобинского районного суда.

В октябре 2022 года мужчину призвали на службу в рамках мобилизации, 16 июня 2024-го он погиб в результате артиллерийского обстрела на территории г. Красногоровка Марьинского района ДНР. Сергей Грачев награжден орденом Мужества посмертно.

Тимур Сергеевич Саликов родился 23 октября 1989 года в Кузнецке. С июня 2018-го по октябрь 2021-го был помощником судьи малосердобинского суда, в 2021-м стал мировым судьей в Спасском районе.

«14 июня 2022 года подал заявление об отставке в связи с желанием участвовать в специальной военной операции по защите Родины. После объявления 21 сентября 2022 года частичной мобилизации добровольно заключил контракт на прохождение военной службы с 28 сентября.

7 декабря 2024 года геройски погиб в п. Работино Пологовского района Запорожской области. Награжден медалью Министерства Обороны РФ «За боевые отличия», государственной наградой ДНР «За храбрость» IV степени. 2 февраля 2025 года командованием войсковой части представлен к награждению орденом Мужества посмертно», - рассказали в Малосердобинском районном суде.

На открытии мемориальных досок присутствовали родственники погибших, друзья, коллеги, а также чиновники и просто неравнодушные люди. Все они почтили память бойцов минутой молчания. Родителям воинов вручили благодарственные письма за отличное воспитание сыновей.