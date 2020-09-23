В Пензе существенно выросли цены на первичное жилье

23.09.2020 | 18:04

Судя по объявлениям, цены в новостройках Пензы зашкаливают: однокомнатная квартира - почти 3,2 миллиона рублей, двухкомнатная - больше 4,5, «трешка» - около 7 миллионов.

Специалисты по продаже недвижимости утверждают, что за последние месяцы стоимость современного жилья резко выросла. В одном из самых привлекательных микрорайонов города цена квадратного метра не так давно была чуть больше 60 тысяч рублей, теперь «плавает» вокруг 80.

Сказывается падение курса рубля. Есть и другие факторы.

«В прошлом году и в позапрошлом были введены существенные изменения в формы покупки жилья в новостройках - я имею в виду эскроу-счета. Это повлияло и на цены, и на привлекательность первичного жилья, привело и к тому, что существенно сократился объем вводимого жилья в Пензе», - объяснил риелтор Игорь Дудкин.

Постепенно дорожают и квартиры на вторичном рынке, хоть, конечно, и не так сильно, как в новостройках.

Семья Безяевых считает, что им удалось сэкономить сотни тысяч.

«Мы приобрели весной жилье, и уже значительно подорожало», - рассказала жительница Пензы Анна Безяева.

Одновременно почти исчез спрос на старые квартиры и комнаты на общей кухне. Зачастую люди покупают жилье, рассматривая его как инвестицию, и вкладывать деньги в то, что скоро рухнет, никто не хочет.

«Сейчас, по моей информации, у многих застройщиков на старте продаж квартиры почти раскуплены», - отметил риелтор.

С другой стороны, большая часть горожан растущие новые красивые дома просто разглядывает.

«Очень дорого, своим горбом не накопишь», - пожаловалась прохожая.

«С моей зарплатой это невозможно - со среднестатистической», - констатировал горожанин.

Подорожание квартир в новостройках отмечают по всей стране. К концу года рост цен может составить 12-15%. Многие специалисты связывают это с высоким спросом из-за программы льготной ипотеки.

В Пензе, если не придираться, пока еще можно отыскать современное жилье по цене 50 тысяч за квадратный метр.