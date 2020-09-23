Сетевое издание|18+|Среда|23 сен 2020|16:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

«ТНС энерго Пенза» автоматизирует прием показаний счетчиков

Печать

С 23 по 25 сентября по телефону (8412) 98-78-48 единый контактный центр ООО «ТНС энерго Пенза» проводит тестирование сервиса автоматического приема показаний с помощью технологий речевого распознавания.

Клиенту достаточно произнести номер своего лицевого счета и голосом озвучить новые значения прибора учета. В качестве альтернативы можно будет во время звонка передать показания, набрав их на клавиатуре телефона в тональном режиме.

Энергосбытовая компания напоминает, что для расчета платы за электроэнергию используются только данные, полученные не позднее 25-го числа расчетного месяца.

Передача показаний счетчика доступна и иными дистанционными способами:

- на главной странице официального сайта ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru - без регистрации;

- в «Личном кабинете»;

- с помощьюмобильного приложения «ТНС энерго»;

- через голосового помощника «Алиса» от «Яндекс», произнеся команду: «Алиса! Включи навык «ТНС энерго».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте