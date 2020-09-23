«ТНС энерго Пенза» автоматизирует прием показаний счетчиков

23.09.2020 | 15:03

С 23 по 25 сентября по телефону (8412) 98-78-48 единый контактный центр ООО «ТНС энерго Пенза» проводит тестирование сервиса автоматического приема показаний с помощью технологий речевого распознавания.

Клиенту достаточно произнести номер своего лицевого счета и голосом озвучить новые значения прибора учета. В качестве альтернативы можно будет во время звонка передать показания, набрав их на клавиатуре телефона в тональном режиме.

Энергосбытовая компания напоминает, что для расчета платы за электроэнергию используются только данные, полученные не позднее 25-го числа расчетного месяца.

Передача показаний счетчика доступна и иными дистанционными способами:

- на главной странице официального сайта ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru - без регистрации;

- в «Личном кабинете»;

- с помощьюмобильного приложения «ТНС энерго»;

- через голосового помощника «Алиса» от «Яндекс», произнеся команду: «Алиса! Включи навык «ТНС энерго».