Коронавирус: стало известно число выявленных за сутки заразившихся

23.09.2020 | 10:32

В Пензенской области продолжают выявлять новые случаи коронавирусной инфекции. По сообщению московского оперативного штаба, в среду, 23 сентября, прирост пациентов за сутки составил 95.

Всего в регионе зарегистрировали 10 249 случаев COVID-19.

Новый всплеск заболеваемости в области наблюдается с конца августа. В сентябре ежедневно специалисты ставят свыше 90 диагнозов «коронавирусная инфекция». Возросло и количество заразившихся несовершеннолетних.

На 22 сентября опасный вирус сумели побороть 8 596 человек. 124 пациента (56 мужчин и 68 женщин) скончались.