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Общество

Коронавирус: стало известно число выявленных за сутки заразившихся

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В Пензенской области продолжают выявлять новые случаи коронавирусной инфекции. По сообщению московского оперативного штаба, в среду, 23 сентября, прирост пациентов за сутки составил 95.

Всего в регионе зарегистрировали 10 249 случаев COVID-19.

Новый всплеск заболеваемости в области наблюдается с конца августа. В сентябре ежедневно специалисты ставят свыше 90 диагнозов «коронавирусная инфекция». Возросло и количество заразившихся несовершеннолетних.

На 22 сентября опасный вирус сумели побороть 8 596 человек. 124 пациента (56 мужчин и 68 женщин) скончались.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Когда построят крематорий и начнут выполнять требования Роспотребнадзора?

Гость||

Пензе нужен ритуальный комплекс с крематорием.

Гость||

Тупо держат коэфициент распространения с 4 сентября,будьте бдительны!

Вы не Лещенко,в "Коммунарку" не попадете!

В лучшем случае,в коридоре.

Не болейте.

Гость||

В калидоре местов тоже нет

Гость||

Если сынок губернатора занимается ритуальным бизнесом, то оно и понятно что область вымирающая.

Имя: Гость
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