Сетевое издание|18+|Понедельник|21 сен 2020|16:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Коронавирус: в сентябре в области возросло число заразившихся детей

Печать

За 21 день сентября коронавирусную инфекцию подхватило уже 126 юных пензенцев. Это почти в два раза больше, чем за весь август.

С 1 по 21 сентября в регионе выявили 82 случая COVID-19 у детей в возрасте от 1 месяца до 10 лет и 44 - у подростков 11-17 лет. Максимальное количество заразившихся несовершеннолетних зарегистрировали 21 сентября - 26. 13 инфицированных выявили 20-го числа, по 11 - 19-го и 15-го.

В августе коронавирус выявили у 68 юных жителей региона. 50 из них дети до 10 лет, 18 - подростки до 17 лет. Максимальное количество инфицированных детей (8) зафиксировали 13-го числа.

Эпидемия COVID-19 внесла множество изменений в жизнь школ и дошкольных учреждений. Теперь на входе ребята проходят обязательные утренние фильтры. Помещения подвергаются дезинфекции, в них установили рециркуляторы воздуха, которые его обеззараживают.

Согласно последним требованиям Роспотребнадзора, при пропуске даже в один день требуется предъявить справку, что ребенок не болеет и не контактировал с заразившимися коронавирусом. Нововведение привело к большим очередям в детских поликлиниках.

При всех мерах предосторожности несколько классов в регионе уже закрывались на карантин по COVID-19. Пока ни одна школа не перешла на дистанционное обучение.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

Странно да что дети болеют.. Нечего было школы открывать всё для вида сделали якобы что - то проверяют мерюют бред это всё как ходили больные дети так и ходят если родителям наплевать а нормальные родители за справкой стоят из за одного пропущенного дня

Гость||

Да ладно Вам. Не было зафиксировано, потому что просто не делали анализы. Как болели, так и продолжают болеть. Иногурацию провели, теперь можно все закрывать. Теперь можно и прибавлять количество заболевших

Гость||

penzainform.ru писал(a):

при пропуске даже в один день требуется предъявить справку, что ребенок не болеет и не контактировал с заразившимися коронавирусом
сходить в больницу, по контактировать и принести справку, что не контактировал.

Гость||

В аптеке есть лекарства и не драго...

Гость||

С этими справками конечно полный идиотизм. Когда власть при принятии решений будет пользоваться здравым смыслом и логикой? А не так как всегда имитировать бурную деятельность с принятием "лишь бы каких решений" чтобы показать и создать видимость работы?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте