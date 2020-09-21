Коронавирус: в сентябре в области возросло число заразившихся детей

21.09.2020 | 15:10

За 21 день сентября коронавирусную инфекцию подхватило уже 126 юных пензенцев. Это почти в два раза больше, чем за весь август.

С 1 по 21 сентября в регионе выявили 82 случая COVID-19 у детей в возрасте от 1 месяца до 10 лет и 44 - у подростков 11-17 лет. Максимальное количество заразившихся несовершеннолетних зарегистрировали 21 сентября - 26. 13 инфицированных выявили 20-го числа, по 11 - 19-го и 15-го.

В августе коронавирус выявили у 68 юных жителей региона. 50 из них дети до 10 лет, 18 - подростки до 17 лет. Максимальное количество инфицированных детей (8) зафиксировали 13-го числа.

Эпидемия COVID-19 внесла множество изменений в жизнь школ и дошкольных учреждений. Теперь на входе ребята проходят обязательные утренние фильтры. Помещения подвергаются дезинфекции, в них установили рециркуляторы воздуха, которые его обеззараживают.

Согласно последним требованиям Роспотребнадзора, при пропуске даже в один день требуется предъявить справку, что ребенок не болеет и не контактировал с заразившимися коронавирусом. Нововведение привело к большим очередям в детских поликлиниках.

При всех мерах предосторожности несколько классов в регионе уже закрывались на карантин по COVID-19. Пока ни одна школа не перешла на дистанционное обучение.