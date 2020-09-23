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Общество

Доверяй, но проверяй: как витамин D может навредить пензенцам

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Витамин D, которые называют «солнечным», связан с иммунитетом, поддержанием уровня гормона счастья серотонина и здоровьем костей и мышц. Несмотря на свой положительный имидж, он не терпит крайностей: вызвать недостаток или избыток этого витамина по незнанию довольно легко.

В организме этот витамин присутствует в основном в двух формах: D2 поступает с пищей, а D3 образуется в коже под действием УФ-излучения. Он помогает мышечному тонусу и иммунитету, а также всасыванию кальция и фосфора в тонком кишечнике.

Недостаток витамина D вызвать просто: достаточно постоянно носить одежду, полностью закрывающую кожу, либо в избытке пользоваться солнцезащитными средствами. Именно поэтому нехватка «солнечного» витамина бывает даже в жарких районах.

Из-за низкого его уровня организм может начать восполнять нехватку кальция за счет костей. У взрослых это способно обернуться остеопорозом, а у детей - рахитом. Другими словами, кости могут стать ломкими или мягкими.

Избыток витамина D не менее опасен. Высокая концентрация кальция в плазме крови способна сделать ломкими сосуды, печеночную и почечную ткани.

В список симптомов отравления витамином входят тошнота, рвота, запоры и анорексия. В основном это происходит от чрезмерного употребления содержащих его препаратов.

Заниматься самолечением не стоит. Дело в том, что на уровень витамина D влияют различные факторы. Например, это могут быть проблемы с всасыванием из кишечника либо нарушение одного из этапов его метаболизма из-за заболеваний печени. В таких случаях есть риск по незнанию навредить себе дополнительным приемом вещества.

До 31 октября в отделениях лаборатории «Гемотест» в Пензенской области стоимость исследования на витамин D суммарный снижена до 1 290 рублей. Результат будет готов уже на следующий день.

Для проведения анализа у пациента возьмут кровь из вены (взятие биоматериала оплачивается отдельно). Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте www.gemotest.ru или получить по электронной почте. О готовности сообщат в бесплатном СМС.

Проанализировать результаты помогут врачи-консультанты «Гемотеста» по номеру 8 (800)-550-13-13 (бесплатный звонок по всей России).

К исследованию имеются противопоказания, перед ним необходимо проконсультироваться со специалистом.

В Пензенской области лабораторные отделения «Гемотеста» находятся: в Засечном - на улице Радужной, 6, в Заречном - на улице М. В. Проценко, стр. 15, в Пензе - на ул. Мира, 63, пом. 2, Пушкина, 43а, Тернопольской, 10, пом. 7.

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