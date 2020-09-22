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Общество

В Заречном на Дне работника атомной промышленности выступят «Звери»

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В понедельник, 21 сентября, на совещании в администрации Заречного шла речь о предстоящем праздновании Дня работника атомной промышленности, который отмечается 28-го числа.

В связи с тем, что атомной промышленности в этом году исполняется 75 лет, праздник планируется особенно ярким и масштабным. В частности, намечен телемост-перекличка между 25 атомными городами России.

Вечером на центральном стадионе Заречного состоится творческий марафон с участием коллективов Заречного. Продолжит программу концерт известной рок-группы «Звери».

«Торжества завершатся праздничным фейерверком», - сообщили в Управлении общественных связей Заречного.

12 сентября на концерте в честь Дня города выступили всемирно известный «Хор Турецкого» и арт-группа «Сопрано».

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Гость||

В зверинец только Зверей :)

Гость||

Заварить ворота!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Продолжит программу концерт известной рок-группы «Звери»
а я думал они давно уже всё..., и надеялся никогда их не видеть и не слышать

Гость||

из какого их старого нафталинового сундука достали?

Гость||

Гость писал(a):

Продолжит программу концерт известной рок-группы «Звери»

а я думал они давно уже всё..., и надеялся никогда их не видеть и не слышать

ты и не услышишь из своей тутуновки

Гость||

Ну это в любом случае лучше, чем артисты в Пензе на городских праздниках. Такое впечатление, что администрация вообще не в теме что слушает народ.

Гость||

Гораздо лучше, конечно) местные певуны мало на что годятся, за редким исключением.

Гость||

Лоси, Звери.

Имя: Гость
Комментарий:

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