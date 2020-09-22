В Заречном на Дне работника атомной промышленности выступят «Звери»

22.09.2020 | 11:04

В понедельник, 21 сентября, на совещании в администрации Заречного шла речь о предстоящем праздновании Дня работника атомной промышленности, который отмечается 28-го числа.

В связи с тем, что атомной промышленности в этом году исполняется 75 лет, праздник планируется особенно ярким и масштабным. В частности, намечен телемост-перекличка между 25 атомными городами России.

Вечером на центральном стадионе Заречного состоится творческий марафон с участием коллективов Заречного. Продолжит программу концерт известной рок-группы «Звери».

«Торжества завершатся праздничным фейерверком», - сообщили в Управлении общественных связей Заречного.

12 сентября на концерте в честь Дня города выступили всемирно известный «Хор Турецкого» и арт-группа «Сопрано».