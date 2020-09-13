Юные зареченские певцы гармонично влились в «Хор Турецкого»

13.09.2020 | 17:51

Всемирно известный «Хор Турецкого» впервые побывал в Заречном. Выступление артистов венчало день рождения: ЗАТО исполнилось 62. Концерт арт-групп «Хор Турецкого» и «Сопрано» - подарок городу от Госкорпорации «Росатом» в честь 75-летия атомной промышленности.

На центральном стадионе были тысячи зрителей, никого не пугала вечерняя прохлада.

«Музыка сегодня стоит на страже мира и здоровья. Это укрепляет иммунитет. Прямо видно - люди уходят счастливые, люди уходят довольные», - порадовался народный артист РФ Михаил Турецкий.

В двухчасовой программе были не только песни Победы, но и легенды русского рока.

Наслаждение для меломанов - Турецкий и его команда исполнили арии из опер, хиты советской эстрады. Зареченцы не уставали аплодировать блестящему выступлению артистов.

Но еще больший шквал эмоций вызвало появление на сцене местных юных певцов. Они гармонично влились в «Хор Турецкого».