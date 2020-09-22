В Заречном дачные автобусы переходят на трехдневную неделю

22.09.2020 | 13:19

С понедельника, 28 сентября, зареченские дачные автобусы будут ходить только по средам и выходным. Последние рейсы из коллективных садов станут отправляться в 16:00.

При этом по средам дачников и садоводов будут развозить по городу.

С 15 октября муниципальный транспорт будет ездить на дачи только по выходным дням. Последний рейс в город также назначен на 16:00.

Расписание дачных автобусов опубликовано на сайте МП «Автотранс», напоминает портал «Заречье сегодня».

В Пензе обслуживание сезонных маршрутов городским транспортом перешло на трехдневку в неделю с 1 сентября. Расписание можно узнать на сайте penza-gorod.ru, в разделе «Направления деятельности», подраздел «Транспорт и связь».