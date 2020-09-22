После заграницы пензенцам придется платно сдать тест на COVID-19

22.09.2020 | 14:15

Жителям Пензенской области, побывавшим за границей, разъяснили порядок въезда в регион. Согласно изменениям в постановлении губернатора «О введении режима повышенной готовности», им необходимо в течение трех дней с момента возвращения сдать тест на коронавирус.

Анализ будет сделан методом ПЦР.

Как сообщили на горячей линии областного минздрава, тест можно сдать только в частных клиниках: в муниципальных учреждениях здравоохранения он проводится лишь в случае наличия симптоматики по направлению врача. Соответственно, он будет платный.

Также экспресс-тест проводится в аэропортах, его результаты впоследствии высылаются по электронной почте.

Кроме того, о своей поездке, ее сроках и месте пребывания пензенцам требуется сообщить, позвонив по номеру 8(8412)-42-09-47. Если появятся признаки респираторной инфекции, жители области должны незамедлительно вызвать на дом медика.

«Въезд на территорию региона иностранных граждан из иных государств, где зарегистрированы случаи COVID-19, возможен исключительно при наличии отрицательных результатов обследований на новую инфекцию, полученных не позднее чем за двое суток до даты отъезда», - рассказали в пресс-службе администрации Пензы.

Иностранцам также следует сообщать о своем прибытии и оставлять контакты на горячей линии Пензенской области по номеру 8 (8412)-42-09-47, следить за своим самочувствием и при его ухудшении обращаться к врачу.