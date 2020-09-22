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Общество

После заграницы пензенцам придется платно сдать тест на COVID-19

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Жителям Пензенской области, побывавшим за границей, разъяснили порядок въезда в регион. Согласно изменениям в постановлении губернатора «О введении режима повышенной готовности», им необходимо в течение трех дней с момента возвращения сдать тест на коронавирус.

Анализ будет сделан методом ПЦР.

Как сообщили на горячей линии областного минздрава, тест можно сдать только в частных клиниках: в муниципальных учреждениях здравоохранения он проводится лишь в случае наличия симптоматики по направлению врача. Соответственно, он будет платный.

Также экспресс-тест проводится в аэропортах, его результаты впоследствии высылаются по электронной почте.

Кроме того, о своей поездке, ее сроках и месте пребывания пензенцам требуется сообщить, позвонив по номеру 8(8412)-42-09-47. Если появятся признаки респираторной инфекции, жители области должны незамедлительно вызвать на дом медика.

«Въезд на территорию региона иностранных граждан из иных государств, где зарегистрированы случаи COVID-19, возможен исключительно при наличии отрицательных результатов обследований на новую инфекцию, полученных не позднее чем за двое суток до даты отъезда», - рассказали в пресс-службе администрации Пензы.

Иностранцам также следует сообщать о своем прибытии и оставлять контакты на горячей линии Пензенской области по номеру 8 (8412)-42-09-47, следить за своим самочувствием и при его ухудшении обращаться к врачу.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

И ПОКА СКОРАЯ ОБЬЗЖАЕТ ВСЕ БОРДЮРЫ ВЫ КРЯКНИТЕ

Гость||

Боже,да кто его с постановлениями слушает?такие есть?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

тест можно сдать только в частных клиниках
То есть обязали отнести деньги в частные клиники.

Тут же прямое нарушение.

Гость||

В прокуратуре можно сдать анализы,тут прямая коррупция.

Гость||

кто будет за этим следить??? опять одна болтовня))) кому это нужно сдавать платный тест??? откуда вы знаете кто и откуда приехал и когда??? или есть соответствующие органы которые контролируют эту ситуацию??? нет. так что не надо ляляля....

Гость||

Нужно после посещения Пензенской области на Ковид сдавать,а не наоборот!

Гость||

и опять платно .развод для ЛОХОВ!

Гость||

А если нет денех? Спустили все по курортам? Какбыть?а?

Гость||

Сами поехали за границу - сами и делайте тесты за деньги, не Минздрав же вас туда отправлял. Вроде все логично.

Гость||

Гость писал(a):

Сами поехали за границу - сами и делайте тесты за деньги, не Минздрав же вас туда отправлял. Вроде все логично.
кто следить будет за теми кто сделал тест, а кто не сделал??? если такого органа или людей нет, все это ерунда, очередная брехня))))))

Гость||

У меня муж поехал в сраный Крым - и то сдавал за 2500 этот анализ!!!

Коррупция налицо!!!!

Гость||

Это бизнес - ничего личного.ковид вообще веселая штука для имеющих доступ к корыту.

Гость||

Гость писал(a):

в сраный
Большего не заслужил,подруга?

Гость||

Брехня и дешёвый трёп. Кудахчите курам на смех. Понты

Гость||

Гость писал(a):

У меня муж поехал в сраный Крым - и то сдавал за 2500 этот анализ!!!
А Крым разве заграница? Родственники летом туда ездили отдыхать-ничего не сдавали.

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Имя: Гость
Комментарий:

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