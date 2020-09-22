На выплаты пензенским семьям с детьми направят более полумиллиарда

22.09.2020 | 15:18

В 2020 году Пензенская область получит 588 млн 769 тыс. 300 рублей из федерального бюджета для ежемесячных выплат семьям, в которых родился третий ребенок. Распоряжение о дополнительном финансировании регионов в размере 2,58 млрд рублей подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в пятницу, 18 сентября.

«Необходимость перераспределения финансирования связана с обновлением сведений о количестве получателей пособия», - сказано в пояснительной записке к документу.

Общая сумма, которую направят в регионы для этих нужд в 2020 году, - более 50 млрд рублей.

Из соседствующих с Пензенской областью больше всех получит Саратовская - 1 млрд 235 млн 891 тыс. рублей. На втором месте Ульяновская - 646 млн 957 тыс. 400 рублей. Следом идет Сурский край. Далее Тамбовский регион - 489 млн 887 тыс. 900 рублей. Замыкает список Республика Мордовия - 292 млн 777 тыс. 500 рублей.

«Пособие выплачивается ежемесячно, пока ребенку не исполнится три года, и распространяется не только на третьего, но и на последующих детей. Величина помощи зависит от регионального детского прожиточного минимума и в среднем, по данным на 2019 год, составляет 10,4 тыс. рублей», - уточняется в записке.

В 2019 году выплаты на третьего и последующих детей в Пензенской области получили 5 816 семей.