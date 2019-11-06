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Общество | В Пензенской области 5 816 многодетных семей получают выплаты на малышей

06.11.2019|14:45
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5 816 многодетных семей Пензенской области получили ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Размер пособия составляет 9 398 рублей. Выплата предоставляется в том случае, если среднедушевой доход в семье не превышает 21 611 рублей.

С начала года на эти цели направлена сумма 463 млн рублей, из них 426 млн - средства федерального бюджета, 37 млн - деньги из казны Пензенской области.

Пособие выплачивается согласно региональному проекту «Финансовая поддержка при рождении детей». Он входит в национальный проект «Демография», который реализуется в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина.

Для назначения выплаты многодетным родителям следует обратиться в МФЦ или органы социальной защиты населения с заявлением и правоустанавливающими документами.

«В Пензенской области за 9 месяцев 2019 года родились 1 602 третьих и последующих детей. Это на 17 человек больше, чем в январе - сентябре 2018-го. Всего в многодетных семьях региона с января 2013 года родилось 12 595 детей», - проинформировали в пресс-службе Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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