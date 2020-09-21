Сетевое издание|18+|Понедельник|21 сен 2020|22:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Заречном от гриппа привилось почти 12% горожан

Печать

В понедельник, 21 сентября, на еженедельной планерке в администрации Заречного обсудили ход вакцинации горожан от гриппа.

На 17-е число, по данным межрегионального управления № 59 ФМБА, привили около 11,8% зареченцев. Всего же планируется вакцинировать не менее 60%.

«В этой связи перед руководителями городских организаций поставлена задача организовать активную информационно-разъяснительную работу в трудовых коллективах», - добавили в администрации Заречного.

В Пензенской области активно проходит иммунизация населения против гриппа. Первая партия вакцины, 230 000 доз, подходит к концу. В 2020 году планируют привить около 793 000 взрослых и детей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Какой вакциной от гриппа прививают в Заречном?

Гость||

Ворота еще пока не заварили?

Гость||

Чего-то маловато как то привилось. Государство обо всех нас заботится, бесплатную вакцину дало каждому гражданину, не пойму почему люди не прививаются?

Гость||

сколько от короны привилось нашей,самой лучшей в мире вакциной?

Гость||

А чо не пеньках не прививают и на лавочках?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте