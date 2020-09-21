В Заречном от гриппа привилось почти 12% горожан

21.09.2020 | 17:22

В понедельник, 21 сентября, на еженедельной планерке в администрации Заречного обсудили ход вакцинации горожан от гриппа.

На 17-е число, по данным межрегионального управления № 59 ФМБА, привили около 11,8% зареченцев. Всего же планируется вакцинировать не менее 60%.

«В этой связи перед руководителями городских организаций поставлена задача организовать активную информационно-разъяснительную работу в трудовых коллективах», - добавили в администрации Заречного.

В Пензенской области активно проходит иммунизация населения против гриппа. Первая партия вакцины, 230 000 доз, подходит к концу. В 2020 году планируют привить около 793 000 взрослых и детей.