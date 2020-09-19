Пензенцев привили от гриппа в автобусе у драмтеатра

19.09.2020 | 18:21

Словно на остановке «По требованию», собрались пензенцы в ожидании «Автобуса здоровья». Медицинский транспорт, специально приехавший из Городищенского района, появился на перекрестке у драматического театра.

«Для граждан Пензы и Пензенской области организована такая акция, когда врачи выезжают в центр города, чтобы было удобно, и делают прививки всем желающим. Такая акция первая, но не единственная - будет повторяться», - сообщила терапевт ГБУЗ «Городская поликлиника» Надежда Копаева.

Совершенно бесплатно и без предварительной записи можно было зайти в кабинет на колесах и после медосмотра получить свою дозу препарата «Совигрипп». В сумке-холодильнике привезли 300 ампул для инъекций. Делали прививку только тем, у кого не нашлось проявлений простудных заболеваний и в норме температура тела.

«Увидела: стоит автобус. В очереди спросила, что делают, и встала. И сделала. Спасибо большое, не надо стоять в поликлинике в очереди. Я каждый год делаю, и если потом простыну, то это не сказывается ни на чем, легко переношу», - пояснила жительница Пензы.

Уже после укола доктор давал каждому совет, как вести себя после прививки, чтобы не навредить здоровью.

«Лучше не ходить в баню, чтобы не провоцировать место инъекции, чтобы там не размножались бактерии, если есть на коже. Для того чтобы хорошо перенести прививку, обязательно осматривать место инъекции на предмет покраснений, вздутий, обязательно мерить температуру тела, чтобы не было ее повышения, так как такое возможно», - рассказала Надежда Копаева.

Первая партия вакцины от гриппа (более 230 тысяч доз) практически на исходе. Вторая придет в ближайшее время. В 2020-м планируют привить около 793 000 взрослых и детей.