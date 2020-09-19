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Общество

Пензенцев привили от гриппа в автобусе у драмтеатра

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Словно на остановке «По требованию», собрались пензенцы в ожидании «Автобуса здоровья». Медицинский транспорт, специально приехавший из Городищенского района, появился на перекрестке у драматического театра.

«Для граждан Пензы и Пензенской области организована такая акция, когда врачи выезжают в центр города, чтобы было удобно, и делают прививки всем желающим. Такая акция первая, но не единственная - будет повторяться», - сообщила терапевт ГБУЗ «Городская поликлиника» Надежда Копаева.

Совершенно бесплатно и без предварительной записи можно было зайти в кабинет на колесах и после медосмотра получить свою дозу препарата «Совигрипп». В сумке-холодильнике привезли 300 ампул для инъекций. Делали прививку только тем, у кого не нашлось проявлений простудных заболеваний и в норме температура тела.

«Увидела: стоит автобус. В очереди спросила, что делают, и встала. И сделала. Спасибо большое, не надо стоять в поликлинике в очереди. Я каждый год делаю, и если потом простыну, то это не сказывается ни на чем, легко переношу», - пояснила жительница Пензы.

Уже после укола доктор давал каждому совет, как вести себя после прививки, чтобы не навредить здоровью.

«Лучше не ходить в баню, чтобы не провоцировать место инъекции, чтобы там не размножались бактерии, если есть на коже. Для того чтобы хорошо перенести прививку, обязательно осматривать место инъекции на предмет покраснений, вздутий, обязательно мерить температуру тела, чтобы не было ее повышения, так как такое возможно», - рассказала Надежда Копаева.

Первая партия вакцины от гриппа (более 230 тысяч доз) практически на исходе. Вторая придет в ближайшее время. В 2020-м планируют привить около 793 000 взрослых и детей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

В маршрутке лучше прививают.

Гость||

Гость писал(a):

В маршрутке лучше прививают.
В этих гробах прививают ненавидеть всеми фибрами души настоящий общественный транспорт.

Гость||

А заранее нельзя сообщить где будут делать прививки

Гость||

Чипировали )))

Гость||

А почему на микроавтобуса была надпись фельдшерско- акушерский пункт? Ни каждый рискнёт подойти. Сразу и не поймёшь, что там прививки делают.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Автобуса
а почему не троллейбуса?

Гость||

Минздрав молодец, что организовал такое нужное мероприятие! Ещё бы подумали, как во дворах крупных жилых массивов это провести, а то желающих привиться много, но не все могут добраться до поликлиник по месту жительства!

Гость||

Гость писал(a):

Ещё бы подумали, как во дворах крупных жилых массивов это провести, а то желающих привиться много, но не все могут добраться до поликлиник по месту жительства!
Вы сами это придумали или кто то подсказал

Гость||

Гость писал(a):

Вы сами это придумали или кто то подсказал
Что, Ваши мысли кто-то озвучил? Вот видите, не Вы один так думаете!

Гость||

Вот это идиотизм. Хотя, люди, достойны того, за что голосовали.

Гость||

Любителей халявы надо прививать, быстрее подохнут))

Гость||

Вонючая акция-да!! Просто попасть в кабинет-нет!!!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|19.09.2020 19:38|

Любителей халявы надо прививать, быстрее подохнут))

Сама "доброта")

Гость||

Надежда Копаева это кто, чтобы советы давать?

Гость||

Гость писал(a):

А заранее нельзя сообщить где будут делать прививки
На пеньках, в подворотнях, у мусорок... Там, где голосовали за поправки.

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Имя: Гость
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