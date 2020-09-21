Сетевое издание|18+|Понедельник|21 сен 2020|22:10
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Общество

Родители пензенских школьников: Записаться к врачу невозможно

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Раньше длинные очереди к инфекционистам выстраивались только в дни, когда дети оформлялись в загородные лагеря, теперь это ежедневная картина. В школах и детских садах с родителей требуют справки об эпидокружении.

«Доставляет неудобство обход нескольких врачей для того, чтобы отправить ребенка в школу», - констатировала пензячка.

По распоряжению управления Роспотребнадзора бумаги из поликлиники нужно принести даже в том случае, если ребенок отсутствовал всего один день. Многие родители успели насидеться в очередях за справками.

Мать двоих малышей, например, прошла по кругу уже во второй раз за пару недель.

«Потому что пропустили. Походили несколько дней, сопли начались, три дня пропустили. Вышли - снова справку надо», - описала дело она.

Ситуация даже сложнее, чем можно было бы сказать, глядя на очереди к инфекционистам. Вначале родителя с детьми должен принять педиатр. Выписаться с больничного многим удается не когда ребенок выздоровел, а когда мама сумела попасть с ним к доктору.

«Я звоню записаться на понедельник, чтобы во вторник пойти в школу. Мне говорят: на всю неделю записи нет. А без записи не принимают! Здоровый ребенок неделю просто сидел дома, пропускал занятия», - прокомментировала родительница.

«Записаться в принципе невозможно. Запись открывается - и сразу закрывается, вся заполненная», - подтвердила горожанка.

В поликлинике № 1 на улице Гоголя попасть к педиатру можно и в порядке живой очереди. Записавшиеся заранее пациенты уже не возмущаются. Заведующий поликлиникой утверждает, что нагрузка на педиатров выросла. Выделить для оформления справок отдельного специалиста возможности нет: врачей мало, к тому же сразу шестеро ушли на больничный.

«У нас есть заведующий педиатрическим отделением и есть заведующий поликлиникой. Обращаться надо к ним», - пояснил заведующий детской поликлиникой № 1 Дмитрий Белоножко.

На смягчение условий Роспотребнадзор не идет, оправдываясь сложностью ситуации. По данным на понедельник, 21 сентября, на карантин по коронавирусу в области закрыты 17 классов и 2 группы в детских садах.

«Родители разные. Кто-то скажет, что у ребенка есть недомогание, а кто-то скроет. Мы настаиваем, чтобы были справки!» - закрыла тему заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Татьяна Малова.

Пока же, чтобы разгрузить коллег, подчас заниматься выдачей бумаг о состоянии ребенка приходится и самим заведующим поликлиниками.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Зато лошадь за 21лимон на фонтане стоит

Гость||

Маразм крепчал. Если теперь объявят чтобы приходили и вас будут вешать, то будем говорить - веревки с собой приносить? Совсем нас под лавку загнали

Гость||

Гость писал(a):

Зато лошадь за 21лимон на фонтане стоит
Сам ты кобыла. На Фонтанной площади стоит радушный кентавр.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Зато лошадь за 21лимон на фонтане стоит
Сам ты кобыла. На Фонтанной площади стоит радушный кентавр.
Символизирующий город Глупов в дыре и в жопе коня.

Гость||

Гость писал(a):

Символизирующий город Глупов в дыре и в жопе коня.
Радушный кентавр символизирует открытость. Город Глупов и жопа коня лишь отражение твоей уродливой души

Гость||

Россияне призвали власти «остановиться»: Давая кредиты Лукашенко, вы отнимаете право на жизнь у детей и стариков

Гость||

В интернете появилась петиция от имени «граждан и налогоплательщиков России», в которой президента Владимира Путина призывают отменить финансовую поддержку Александра Лукашенко. Президент Белоруссии все равно подведет, считает инициатор обращения.

Путина, который ранее встретился с Лукашенко и пообещал ему кредит в $1,5 млрд, который власти Белоруссии рассчитывают пустить на покрытие крупных госдолгов, просят «остановиться».

Торговаться с главой Республики Беларусь категорическим образом нельзя — «ни по моральным соображениям, ни в силу полного отсутствия доверия ему», отмечают подписанты. «Чтобы он ни пообещал — он обманет в очередной раз», — полагают они.

Гость||

По мнению подписавших обращение, глава республики потратит новый кредит на расправу с протестующими. «На эти деньги ОМОНовцы и „титушки“ в масках и без формы будут избивать женщин, студентов, случайных прохожих и всех, кто мирно вышел на улицы городов Беларуси для того, чтобы сказать „нет“ Лукашенко!» — предупреждают россияне.

Они заявляют, что эту сумму целесообразнее потратить на решение «срочных» внутрироссийских проблем. «Это и лечение детей с орфанными заболеваниями, и нищенские пенсии у стариков, и многое другое. Давая кредиты Лукашенко, Вы отнимаете у этих детей и стариков право на жизнь!» — сказано в завершении петиции.

Белорусы протестуют с 9 августа, требуя честных выборов и ухода Лукашенко с поста. Манифестантов жестко разгонял ОМОН. Евросоюз, в отличие от России, не признал переизбрание белорусского лидера законным

Гость||

НУ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЖЕ ЗА ЭТО!

Гость||

Это по телеку у них все хорошо, а в реальной жизни попец полный, Патриоты больные не могут попасть к врачу!

Гость||

Прежде чем принимать скоропалительные решения в угоду кому-то, надо продумывать последствия. Что больший вред- ребенок, пропустивший один день, за который он не мог заболеть и сразу же выздороветь, или толпы родителей и детей, которые друг друга могут перезаражать? Уж не говорю о врачах, которые выбиваются из сил,что конечно отражается на отношении к реальным больным и качестве лечения.

Гость||

Родители разные. Кто-то скажет, что у ребенка есть недомогание, а кто-то скроет. Мы настаиваем, чтобы были справки!» - закрыла тему заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Татьяна Малова.

Ну скроет этот родитель недомогание ребенка и придет за вашей справкой БЕЗ РЕБЕНКА! Ему ее благополучно выпишут и принесет этот ребенок с недомоганием эту справку благополучно в школу. И что? Он с этой справкой сразу здоровым станет???

Гость||

Так кого и от чего эта справка защищает?

Гость||

Гость писал(a):

Президент Белоруссии все равно подведет, считает инициатор обращения
"мавра" карнавального на политинвалидность (с закрытием проекта "приманка недовольных разиньян"). но яйца-глист этого же обретают новые подкованные "бЛохи" - КАК ЭТОТ вдруг откуда ни возьмись явившийся "инициатор".

всё по рецепту - любое ЕДИНСТВО разделяй -марай-клевещи и ВЛАСТВУЙ над обеими сторонами "барИкад"

Гость||

И специалистов Роспотребнадзора вместе с замом руководителя Управления тоже привлечь к выписке справок!!!! Пусть на себе прочувствуют всю народную любовь и признательность за свои решения и заодно воочию посмотрят, как весь этот процесс отлажен и проработан!!!

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Имя: Гость
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