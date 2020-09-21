Родители пензенских школьников: Записаться к врачу невозможно

21.09.2020 | 18:15

Раньше длинные очереди к инфекционистам выстраивались только в дни, когда дети оформлялись в загородные лагеря, теперь это ежедневная картина. В школах и детских садах с родителей требуют справки об эпидокружении.

«Доставляет неудобство обход нескольких врачей для того, чтобы отправить ребенка в школу», - констатировала пензячка.

По распоряжению управления Роспотребнадзора бумаги из поликлиники нужно принести даже в том случае, если ребенок отсутствовал всего один день. Многие родители успели насидеться в очередях за справками.

Мать двоих малышей, например, прошла по кругу уже во второй раз за пару недель.

«Потому что пропустили. Походили несколько дней, сопли начались, три дня пропустили. Вышли - снова справку надо», - описала дело она.

Ситуация даже сложнее, чем можно было бы сказать, глядя на очереди к инфекционистам. Вначале родителя с детьми должен принять педиатр. Выписаться с больничного многим удается не когда ребенок выздоровел, а когда мама сумела попасть с ним к доктору.

«Я звоню записаться на понедельник, чтобы во вторник пойти в школу. Мне говорят: на всю неделю записи нет. А без записи не принимают! Здоровый ребенок неделю просто сидел дома, пропускал занятия», - прокомментировала родительница.

«Записаться в принципе невозможно. Запись открывается - и сразу закрывается, вся заполненная», - подтвердила горожанка.

В поликлинике № 1 на улице Гоголя попасть к педиатру можно и в порядке живой очереди. Записавшиеся заранее пациенты уже не возмущаются. Заведующий поликлиникой утверждает, что нагрузка на педиатров выросла. Выделить для оформления справок отдельного специалиста возможности нет: врачей мало, к тому же сразу шестеро ушли на больничный.

«У нас есть заведующий педиатрическим отделением и есть заведующий поликлиникой. Обращаться надо к ним», - пояснил заведующий детской поликлиникой № 1 Дмитрий Белоножко.

На смягчение условий Роспотребнадзор не идет, оправдываясь сложностью ситуации. По данным на понедельник, 21 сентября, на карантин по коронавирусу в области закрыты 17 классов и 2 группы в детских садах.

«Родители разные. Кто-то скажет, что у ребенка есть недомогание, а кто-то скроет. Мы настаиваем, чтобы были справки!» - закрыла тему заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Татьяна Малова.

Пока же, чтобы разгрузить коллег, подчас заниматься выдачей бумаг о состоянии ребенка приходится и самим заведующим поликлиниками.