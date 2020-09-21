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Общество

Пензенские православные отметили Рождество Богородицы

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У православных наступил новый церковный год. Его начало ознаменовано днем Рождества Пресвятой Богородицы, а конец - ее Успением (смертью).

Во всех храмах прошли торжественные службы.

В Митрофановской церкви хранится старинный список с Казанской иконы Божией Матери.

Центральное место занимает икона на сюжет Рождества Пресвятой Девы в Иерусалиме.

Церковь настоятельно рекомендует в этот торжественный день держать пост. Нельзя также сквернословить, грубить, злоупотреблять алкоголем и выполнять тяжелую физическую работу.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

ЗАЧЕМ НА СВЕТСКОМ САЙТЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ НОВОСТИ? Я АТЕИСТ И НОВОСТИ ЭТИ ДОСТАВЛЯЮТ МОРАЛЬНЫЕ И НРАВСТВЕННЫЕ СТРАДАНИЯ.

У каждой религии есть свои сайты.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Церковь настоятельно рекомендует в этот торжественный день держать пост. Нельзя также сквернословить, грубить, злоупотреблять алкоголем и выполнять тяжелую физическую работу.
А на хрена.Ведь весенний карантин показал,что эти поповские сказки не работают.Нас спасают не молитвы,а наука и медики.

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