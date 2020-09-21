Пензенские православные отметили Рождество Богородицы

21.09.2020 | 18:30

У православных наступил новый церковный год. Его начало ознаменовано днем Рождества Пресвятой Богородицы, а конец - ее Успением (смертью).

Во всех храмах прошли торжественные службы.

В Митрофановской церкви хранится старинный список с Казанской иконы Божией Матери.

Центральное место занимает икона на сюжет Рождества Пресвятой Девы в Иерусалиме.

Церковь настоятельно рекомендует в этот торжественный день держать пост. Нельзя также сквернословить, грубить, злоупотреблять алкоголем и выполнять тяжелую физическую работу.