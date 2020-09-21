Пензенские православные отметили Рождество Богородицы

У православных наступил новый церковный год. Его начало ознаменовано днем Рождества Пресвятой Богородицы, а конец - ее Успением (смертью).
Во всех храмах прошли торжественные службы.
В Митрофановской церкви хранится старинный список с Казанской иконы Божией Матери.
Центральное место занимает икона на сюжет Рождества Пресвятой Девы в Иерусалиме.
Церковь настоятельно рекомендует в этот торжественный день держать пост. Нельзя также сквернословить, грубить, злоупотреблять алкоголем и выполнять тяжелую физическую работу.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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