Обнародована география новых случаев коронавируса в области

20.09.2020 | 10:55

В воскресенье, 20 сентября, в региональном оперативном штабе подтвердили 94 новых случая коронавируса в Пензенской области.

46 из них зарегистрировали в Пензе, 14 - в Заречном, 11 – в Пензенском районе. 8 пациентов прибавилось в Городищенском районе, 4 – в Нижнеломовском, 3 – в Лопатинском, по 2 – в Кузнецком и Бессоновском, по 1 – в Камешкирском, Неверкинском, Никольском и Мокшанском.

Тесты дали положительный результат у 13 несовершеннолетних. Заразились два 3-летних, два 10-летних и 4-летний, 6-летний, 7-летний, 8-летний ребенок. Также вирус выявили у 5 подростков. Двум из них 17 лет, остальным 12, 13 и 14. Общее число подхвативших инфекцию юных пензенцев достигло 538.

Всего с начала эпидемии в регионе подтвердили 9 969 случаев коронавируса. 8 505 человек выздоровели, 122 скончались.