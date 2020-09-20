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Общество

Обнародована география новых случаев коронавируса в области

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В воскресенье, 20 сентября, в региональном оперативном штабе подтвердили 94 новых случая коронавируса в Пензенской области.

46 из них зарегистрировали в Пензе, 14 - в Заречном, 11 – в Пензенском районе. 8 пациентов прибавилось в Городищенском районе, 4 – в Нижнеломовском, 3 – в Лопатинском, по 2 – в Кузнецком и Бессоновском, по 1 – в Камешкирском, Неверкинском, Никольском и Мокшанском.

Тесты дали положительный результат у 13 несовершеннолетних. Заразились два 3-летних, два 10-летних и 4-летний, 6-летний, 7-летний, 8-летний ребенок. Также вирус выявили у 5 подростков. Двум из них 17 лет, остальным 12, 13 и 14. Общее число подхвативших инфекцию юных пензенцев достигло 538.

Всего с начала эпидемии в регионе подтвердили 9 969 случаев коронавируса. 8 505 человек выздоровели, 122 скончались.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Спасибо за "радостные " вести

Гость||

а почему про городишко в каком районе больше в каком меньше заболевших нас не информируют?

Гость||

Скоро появится в аптеках лекарство от ковида вот наварятся господа фармацевты .Цена от 10000 рублей.Совсем ох?

Гость||

Гость писал(a):

Скоро появится в аптеках лекарство от ковида вот наварятся господа фармацевты .Цена от 10000 рублей.Совсем ох?
А лечить то оно хоть будет? Просто очередной арбидол будет.

Гость||

В Белинском 7 школьников заболели, школу закрыли, а здесь нуль. Отольются коту кошкины слезки. От рака потом будете лечится.

Гость||

Забирая ребёнка из школы(1 гимназия) в пятницу наблюдала занятную картинку. Прогуливающуюся в стороне классную руководительницу 3Б,коллеги приглашают постоять с ними. Ответ: нет,не хочу вас заражать. Учитель без маски,вокруг дети. Коллег жалко,детей нет. Так чего тут ждать,если дети целый день заперты в кабинете с героически посещающим работу педагогом.

Гость||

Психически заразное заболевание. Опыт управления массами дебилов в глобальном масштабе. Макаронный монстр на небе диктует новую политику.

Гость||

Гость писал(a):

Забирая ребёнка из школы(1 гимназия) в пятницу наблюдала занятную картинку. Прогуливающуюся в стороне классную руководительницу 3Б,коллеги приглашают постоять с ними. Ответ: нет,не хочу вас заражать. Учитель без маски,вокруг дети. Коллег жалко,детей нет. Так чего тут ждать,если дети целый день заперты в кабинете с героически посещающим работу педагогом.
Ну да, дети ведь легко болеют. Вот ещё беречь их. И ничего, что многие дети имеют хронические заболевания, при которых в Пензенской области рекомендована самоизоляция.

Гость||

Кто переболел в детстве, не заболеет в старости.

Гость||

Нет никакого ковида,дебилы.

Гость||

Это не героизм.Это эгоизм. И в нашей гимназии учитель математики рассказывает на собрании, что ходит с температурой и кашлем на работу.

Гость||

Это Дибилизм

Имя: Гость
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