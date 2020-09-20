Из больниц выписали еще 19 пензенцев, перенесших коронавирус

20.09.2020 | 19:40

В воскресенье, 20 сентября, в оперативном штабе Пензенской области сообщили о новых пациентах, выписанных из лечебных учреждений.

Количество жителей области, перенесших коронавирус и покинувших за минувшие сутки больницы, составило 19. Всего с начала эпидемии выздоровело 8 524 человека. Скончались 122 (54 мужчины и 68 женщин).

На 20 сентября в регионе выявили 9 969 заразившихся COVID-19. Прирост новых пациентов за сутки - 94.

Из-за эпидемии коронавируса и подъема заболеваемости ОРВИ отопительный сезон в области могут начать досрочно.

«Предстоит понижение дневной и ночной температуры. Мы должны быть готовы раньше, учитывая начало сезона инфекционных заболеваний и опасность распространения коронавирусной инфекции. Самое важное - это здоровье людей», - заявил Иван Белозерцев на совещании 18 сентября.