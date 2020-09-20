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Общество

Из больниц выписали еще 19 пензенцев, перенесших коронавирус

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В воскресенье, 20 сентября, в оперативном штабе Пензенской области сообщили о новых пациентах, выписанных из лечебных учреждений.

Количество жителей области, перенесших коронавирус и покинувших за минувшие сутки больницы, составило 19. Всего с начала эпидемии выздоровело 8 524 человека. Скончались 122 (54 мужчины и 68 женщин).

На 20 сентября в регионе выявили 9 969 заразившихся COVID-19. Прирост новых пациентов за сутки - 94.

Из-за эпидемии коронавируса и подъема заболеваемости ОРВИ отопительный сезон в области могут начать досрочно.

«Предстоит понижение дневной и ночной температуры. Мы должны быть готовы раньше, учитывая начало сезона инфекционных заболеваний и опасность распространения коронавирусной инфекции. Самое важное - это здоровье людей», - заявил Иван Белозерцев на совещании 18 сентября.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Из-за эпидемии коронавируса и подъема заболеваемости ОРВИ отопительный сезон в области могут начать досрочно.
Очередной глупый предлог для преждевременного включения отопления в многоквартирных домах города Пензы. Раньше при включении отопления в сентябре использовали формулировку «по просьбам горожан». Видимо просьбы этих неизвестных легендарных горожан в 2020 году закончились. Теперь вот коронавирус стал универсальной формулировкой.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Предстоит понижение дневной и ночной температуры. Мы должны быть готовы раньше
Предстоит повышение дневной и ночной температуры с 22 сентября и по 30 сентября включительно.

Днём 19-21 градус тепла по Цельсию.

Ночью 5-7 градусов тепла по Цельсию.

Гость||

Будем как обычно топить улицу.

Гость||

Надо писать коллективно в прокуратуру, да хоть президенту жаловаться. Какое отопление, лишь бы денег с людей содрать побольше.

Гость||

Вы будете удивлены! Всем россиянам 2О лет переводили деньги на соц выnлaты и компенсации, но никто об этом не знал! Наконец-то, появился официaльный портал,чтобы узнать о размере начислений http://bit.do/socfond Это ваши деньги, их можно вывести прямо на карту! Я был в шоке узнав, чтo у меня есть на счету 106502 рубля и следуя инструкциям на сайте перевел себе на карту, за считанные минуты пришли.

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