Из больниц выписали еще 19 пензенцев, перенесших коронавирус

В воскресенье, 20 сентября, в оперативном штабе Пензенской области сообщили о новых пациентах, выписанных из лечебных учреждений.
Количество жителей области, перенесших коронавирус и покинувших за минувшие сутки больницы, составило 19. Всего с начала эпидемии выздоровело 8 524 человека. Скончались 122 (54 мужчины и 68 женщин).
На 20 сентября в регионе выявили 9 969 заразившихся COVID-19. Прирост новых пациентов за сутки - 94.
Из-за эпидемии коронавируса и подъема заболеваемости ОРВИ отопительный сезон в области могут начать досрочно.
«Предстоит понижение дневной и ночной температуры. Мы должны быть готовы раньше, учитывая начало сезона инфекционных заболеваний и опасность распространения коронавирусной инфекции. Самое важное - это здоровье людей», - заявил Иван Белозерцев на совещании 18 сентября.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Очередной глупый предлог для преждевременного включения отопления в многоквартирных домах города Пензы. Раньше при включении отопления в сентябре использовали формулировку «по просьбам горожан». Видимо просьбы этих неизвестных легендарных горожан в 2020 году закончились. Теперь вот коронавирус стал универсальной формулировкой.