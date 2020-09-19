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Общество

Стал известен победитель областного этапа игры «Умники и умницы»

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Завершился региональный этап игры «Умники и умницы Сурского края», который проходил с 14 по 17 сентября в дистанционном формате.

Темой этого года стала Великая Отечественная война. 14 и 15 сентября прошел подготовительный этап «Полководцы. Герои тыла. Герои-пензенцы. Сурский рубеж». Лекторами стали автор книг об участии пензенцев в ключевых событиях Великой Отечественной войны Геннадий Тамбовцев и сотрудник Института регионального развития Пензенской области профессор Наталья Берлякова, которая рассказала о малоизвестных фактах обороны Сталинграда и событиях начала войны.

16 сентября прошел полуфинал, где игроки демонстрировали не только свои знания по истории войны, но и артистизм с красноречием. Для устного выступления ребятам предлагалось выбрать одну из пяти тем и за минуту высказать свои мысли.

Темы были предложены такие: «Почему нельзя забывать войну?», «Книга о войне - зачем она сегодня?», «Есть ли место песне на войне?», «Что я могу сделать для сохранения памяти о войне?», «Герой войны, о котором я хочу рассказать».

17 сентября состоялся финал игры. Специально для участников игры на платформе были созданы виртуальные кабинеты, в которых синхронно демонстрировались вопросы и давалось 30 секунд на ввод ответов.

Победителем игры стала Диана Шакурская (школа № 4 г. Нижнего Ломова). В число призеров вошли Дарья Авдеева (школа с. Тимирязево Башмаковского района), Виктория Овчарова (школа № 3 р. п. Земетчино), Дарья Быстракова (школа № 1 им. Б. А. Прозорова г. Никольска).

«Их ждут на съемках телевизионной игры «Умницы и умники» уже в ноябре», - сообщили в пресс-службе

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото minobr.pnzreg.ru
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