«Дизель» проиграл хоккейному клубу «Рязань-ВДВ»

08.10.2025 | 21:28

В среду, 8 октября, пензенский «Дизель» на домашнем льду сразился с командой клуба «Рязань-ВДВ». Встреча прошла в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

Счет открыли гости - на 6-й минуте гол в ворота хозяев забил Эдуард Гиматов.

Отыграться «Дизелю» удалось в 2-м периоде. На 23-й минуте отличился Максим Колмыков, а на 36-й Владислав Лукин точным броском вывел команду вперед.

Но уже на 37-й минуте рязанский игрок Максим Коростелев сравнял цифры на табло, а на 39-й Илья Шипов из команды гостей забросил в ворота «Дизеля» еще одну шайбу.

В 3-м периоде рязанцы окончательно расстроили пензенских болельщиков. На 42-й минуте матча Денис Мингалеев обыграл сурского вратаря и обеспечил своей команде победу со счетом 4:2.

Следующая встреча «Дизеля» пройдет в пятницу, 10 октября, с ХК «АКМ» из Тульской области.