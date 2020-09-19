Сетевое издание|18+|Воскресенье|20 сен 2020|03:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Среди новых зараженных коронавирусом есть младенец

Печать

В субботу, 19 сентября, региональный оперативный штаб подтвердил информацию о 97 новых случаях заболевания COVID-19.

Среди новых пациентов - 11 детей в возрасте 1 месяца, 2, 3, 4, 6, 7, 11 (двое), 12, 13 и 17 лет. Таким образом, всего в регионе насчитывается 524 несовершеннолетних, пораженных инфекцией.

Наибольшее количество пациентов (39) проживает в Пензе. 12 заболевших - из Заречного, 11 - из Пензенского района, 10 - из Кузнецкого, 7 - из Лунинского, 6 - из Мокшанского, 4 - из Городищенского. По 2 инфицированных выявлено в Сердобском и Лопатинском районах, по 1 - в Никольском, Шемышейском, Иссинском и Бессоновском.

Общее число заболевших в Пензенской области с начала эпидемии - 9 875.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Заморозилииии.включайте отопление.

Гость||

А вот это уже плохо ,когда болеют детки до 1 года !

Гость||

Гость писал(a):

А вот это уже плохо
и где же они его подхватили/

Гость||

Гость писал(a):

Заморозилииии.включайте отопление.
Не ссцы! ЩОТЧИК уже на старте...

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
А вот это уже плохо
и где же они его подхватили/
Гость писал(a):
А вот это уже плохо ,когда болеют детки до 1 года !
Да! Их тоже надо пожалеть! Онамордить, обколоть, изолировать, оштрафовать, надеть наручники, подключить к ИВЛ!!!

Гость||

А это как раз из категории " большинство переносит дегко, все переболеем", а о других не думают.

Гость||

Интересно, как й детей ваявляют ковид, если анализ на него не берут? Болеем всей семьёй, включая 2 несовершеннолетних детей. Лечение как от ОРВИ, анализ на ковид не брали.

Гость||

У нас у одного из семьи брали, которому врача вызывали, двое сдавали в платной потом.

Гость||

Гость писал(a):

Да! Их тоже надо пожалеть! Онамордить, обколоть, изолировать, оштрафовать, надеть наручники, подключить к ИВЛ!!!
А в КИМе и не лечат. Специфического лечения от ковида нет. Дают интерфероны и обкалывают антибиотиками. Основная задача КИМа — изолировать заболевших, чтобы купировать распространение. Это лагерь общего режима. Больше всех не везёт людям с хроническими заболеваниями — лечения по профилю они там не получат.

Гость||

Гость писал(a):

Интересно, как й детей ваявляют ковид, если анализ на него не берут? Болеем всей семьёй, включая 2 несовершеннолетних детей. Лечение как от ОРВИ, анализ на ковид не брали.
Если ребёнку вызывают СМП, то его везут в стационар при согласии родителей на госпитализацию. А там уже берут мазок на ковид при любом заболевании. Мы так со старшей дочерью попали. А у младшей и других членов семьи анализы никто не брал — выдали только предписание посидеть на карантине.

Гость||

Ну не знаю, к ребёнку вызвала врача, 39 температура второй день, врач даже без маски была и ещё спросила антибиотики выписать и какие... вот и все лечение. Ах, да ещё сказала горло красное, так это я и сама вижу, а потом спрашивается, почему вовремя не обращаетесь, а кому мы нужны?

Гость||

Гость писал(a):

а кому мы нужны?
ни кому не надо болеть.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте