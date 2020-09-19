Среди новых зараженных коронавирусом есть младенец

19.09.2020 | 11:36

В субботу, 19 сентября, региональный оперативный штаб подтвердил информацию о 97 новых случаях заболевания COVID-19.

Среди новых пациентов - 11 детей в возрасте 1 месяца, 2, 3, 4, 6, 7, 11 (двое), 12, 13 и 17 лет. Таким образом, всего в регионе насчитывается 524 несовершеннолетних, пораженных инфекцией.

Наибольшее количество пациентов (39) проживает в Пензе. 12 заболевших - из Заречного, 11 - из Пензенского района, 10 - из Кузнецкого, 7 - из Лунинского, 6 - из Мокшанского, 4 - из Городищенского. По 2 инфицированных выявлено в Сердобском и Лопатинском районах, по 1 - в Никольском, Шемышейском, Иссинском и Бессоновском.

Общее число заболевших в Пензенской области с начала эпидемии - 9 875.