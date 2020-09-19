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Общество

В Каменке вновь вернулись к теме расчистки русла реки Атмис

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В Каменском районе завершено обследование русла реки Атмис. Его планируется расчистить и углубить от северо-западной окраины Каменки до села Скворечного.

Речь о необходимости расчистки Атмиса идет уже много лет. Еще в 2012 году специалисты проектно-изыскательского института «Поволжстройпроект» разработали документацию, которая прошла госэкспертизу. Стоимость работ на тот момент была оценена в 24 млн 944 тыс. 950 рублей.

В 2013-м реку обследовали. Русло обмелело, заилилось, заросло кустарниками и травой. Берега поросли деревьями с диаметром ствола более 20 см. Из-за растений уменьшилась скорость течения, образовался искусственный подпор, появились донные наносы в реке.

Тогда отмечалось, что русло Атмиса необходимо расчистить на участке протяженностью 10,5 км. Это позволило бы увеличить его пропускную способность.

«Работы преследуют две цели. Первая - предотвращение дальнейшего заиления и обмеления Атмиса, вторая - защита местных жителей от затопления во время весеннего половодья и летне-осенних паводков», - пояснили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Так, в апреле 2018 года из-за разлива Атмиса в зоне подтопления оказались три населенных пункта - Каменка и села Головинщино и Кочалейка.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

А Суру когда капитально чистить будут,река в очень плохом состоянии.

Гость||

Я хорошо помню как в 5 или в 6 Кл (56-57 г) учитель по географии рассказывал нам о богатствах реки Суры, о мореном дубе и что это богатство и его надо добывать.А воз и ныне там и река Сура гибнет и всё бла бла..

Гость||

Гость писал(a):

учитель по географии рассказывал нам о богатствах реки Суры, о мореном дубе и что это богатство и его надо
Он над вами пошутил, а ты всему и веришь.

Имя: Гость
Комментарий:

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