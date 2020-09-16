В Пензе отсутствовавших учеников не пустят в школы без справок

16.09.2020 | 18:51

«Достаточно одного случая заболевания, чтобы класс был отправлен на дистанционную форму обучения», - указал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Слово «карантин» в этом учебном году звучит все чаще. Уроки начались в очном формате, но уже в сентябре в Пензе, Мокшанском районе и Заречном он отменен на 14 дней.

«На дистанционном обучении у нас 12 классов и 3 группы детского сада, причем 5 классов - только по наличию заболевания COVID-19, остальные - ОРВИ», - рассказал Александр Воронков.

Чтобы отправить детский коллектив на карантин, порог заболеваемости среди учеников должен быть не 30 процентов общего количества, как раньше, а 20.

Специалисты Роспотребнадзора разработали для руководителей школ и детсадов алгоритм действий в случае выявления фактов заражения.

«Если к нам поступает информация, что зарегистрирован случай заболевания COVID-19 или внебольничной пневмонии у преподавателя начальных классов, то мы рекомендуем детей перевести на дистанционное обучение», - пояснила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Татьяна Малова.

Если на больничный ушел учитель-предметник, классы не распускают. В стенах заведения усиливают меры безопасности и наблюдают за состоянием тех, кто находился в контакте с педагогом.

Министр образования региона не отрицает, что среди преподавателей есть заболевшие. Всего на территории области зарегистрировано 3 129 случаев ОРВИ, 14% - дети.

«Убедительная просьба: не скрывать проявление заболевания у ребенка, при малейших проявлениях не пускать его в образовательное учреждение, даже если это было в выходные», - обратилась к пензенским родителям главный специалист-эксперт отдела министерства здравоохранения области Вера Гордейкова.

Теперь в школу и в садик без справки не принимают, даже если ребенок отсутствовал один день. Это обстоятельство вскрыло такую проблему, как нехватка педиатров: на тех, кто работает, нагрузка возросла в разы.