Суперфиналист «Минуты славы» высоко оценил фестиваль цирка в Пензе

16.09.2020 | 09:08

В воскресенье, 13 сентября, в пензенском жилом комплексе «Арбековская застава» прошел Поволжский фестиваль-конкурс циркового искусства «Территория чудес».

В конкурсной программе гала-концерта выступили около 100 артистов из Пензы, Саранска, Энгельса, Саратова, Ульяновска и Заречного. Они представили 46 номеров в групповой акробатике, гимнастике (в том числе воздушной), жонглировании, клоунской репризе, оригинальном жанре, эквилибристике.

Жители «Арбековской заставы» оценивали каждое выступление искренними эмоциями и громкими аплодисментами, а перед жюри стояла непростая задача выбрать лучшие номера в конкурсной программе.

«Подобные фестивали в первую очередь нужны для детей, чтобы они чувствовали сцену, развивались, чтобы не боялись зрителей, и такие конкурсы нужно проводить чаще, чем раз в год. В этом году очень много новых номеров, участники усложнили трюковую часть, и это радует. «Территория жизни» проводит фестиваль не в первый раз, и я надеюсь, что они будут продолжаться. А остальным компаниям следует взять этот пример на вооружение. Цирковое искусство в Пензе нужно развивать, цирковые фестивали в России как минимум оригинальны. Поэтому спасибо «Территории жизни», - прокомментировал праздник член жюри фестиваля, суперфиналист юбилейного сезона телепроекта «Минута славы - 2017», первый и двухкратный чемпион России по жонглированию Кирилл Сверчков.

После окончания конкурсных выступлений состоялся гала-концерт и награждение участников. Мастер-классы, яркие конкурсы, угощения и розыгрыши подарков, которые на протяжении всего дня радовали сотни довольных гостей праздника.

Фестиваль в «Арбековской заставе» завершился феерично: организаторы порадовали артистов и зрителей салютом, залпы которого провожали выходной день почти 3 минуты.

«Организация праздника была на самом высоком уровне! Развлечения нашлись для всех, никто не остался в стороне. Для детей - батут, сладкая вата и попкорн, для взрослых - свежий шашлык, плов и другие вкусности. Отличная задумка - танцевальный батл. Ну и, конечно же, салют в завершение праздника был шикарный! Жители нашего района в восторге, и мы желаем организаторам продолжать радовать нас различными мероприятиями», - поделилась эмоциями жительница ЖК «Арбековская застава» Алла Белякова.

События такого масштаба - важная часть развития микрорайона, считают в группе компаний «Территория жизни», которая выступила организатором праздника. Это и культурный досуг для жителей, и возможность познакомиться и пообщаться с соседями.

Добрая традиция - праздники в микрорайонах «Территории жизни» - порадует и будущих жителей нового ЖК «Лугометрия». Компания уже сейчас прорабатывает культурно-развлекательные события в этом жилом комплексе, даже несмотря на то, что строительство еще находится на этапе котлована.

«Для нас важно принимать на своей площадке такие масштабные культурные и, я бы даже сказал после увиденного сегодня, отчасти спортивные события. От имени нашей компании мы говорим спасибо жюри, участникам, гостям праздника. Отдельно хотим поблагодарить партнеров фестиваля «Территория чудес», которые сделали наш праздник ярким и незабываемым», - говорит директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов.

На сегодня в жилом комплексе «Арбековская застава» проживает около 9,5 тыс. человек. У микрорайона имеется развитая инфраструктура: магазины, торговые центры, паркинги, школы и детские сады, а также удобное расположение и хорошая транспортная доступность, до него можно добраться по двум основным магистралям - проспектам Строителей и Победы - и федеральной трассе М5.

Офис продаж «Лугометрия» и «Арбековская застава» действует по адресу: ул. Генерала Глазунова, 7, ежедневно с 9:00 до 21:00. Также информацию можно узнать по телефонам 8 (8412) 282-807 и 8 (8412) 203-000.