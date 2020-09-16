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Общество

Стало известно, при каких условиях класс закроют на карантин

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В Пензенской области эпидемия COVID-19 продолжает вносить коррективы в работу образовательных учреждений. Так, в среду, 16 сентября, стало известно, при каких условиях класс закроют на карантин.

Заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Малова на пресс-конференции в минобре рассказала, что условием ухода ребят на домашнее обучение станет заражение ОРВИ 20% учеников в классе. Ранее школьников отправляли на карантин при 30% заболевших.

В случае выявления в классе или в образовательном учреждении случая коронавирусной инфекции, администрация школы обязана следовать определенному алгоритму. Учеников распускают на карантин. Обучаться они будут дистанционно. В помещениях должны провести дезинфекцию, за состоянием контактных детей и взрослых начнут наблюдать специалисты.

До окончания карантина приостанавливаются внеклассные занятия, работа кружков, которые посещал заразившийся.

Главный специалист-эксперт регионального минздрава Вера Гордейкова отметила, что дети реже, чем взрослые, болеют коронавирусом. Кроме того, COVID-19 протекает у них легче.

На 15 сентября в области выявили 505 случаев коронавирусной инфекции у несовершеннолетних. Большинство заразившихся (359) - ребята в возрасте от 1 месяца до 10 лет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Дети хорошие распространители инфекции !

Гость||

Это за полгода!

Гость||

47 корпус 2 проверти

Гость||

Не закрывали классы раньше, как здесь пишут! Болтуны...у нас первоклашки в прошлом году из 30 ходили 9, никого никуда не отправили, класс не закрывали.

Гость||

Так и учителя преподававшие в классах где нашли ковид должны уходить на карантин.

Гость||

Как же достали с этим ковидом.

Имя: Гость
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