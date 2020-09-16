Родители высказали свое мнение о справках при 1-дневном пропуске

16.09.2020 | 17:16

В Пензенской области родители школьников и детсадовцев выразили возмущение по поводу справок о состоянии здоровья при однодневном пропуске образовательного учреждения.

О необходимости их предоставления в среду, 16 сентября, на пресс-конференции в минобре сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Малова.

Представитель минздрава при этом заявил, что прорабатывается вопрос о выделении отдельного кабинета в городской поликлинике для этих целей.

«Так вы сначала проработайте вопрос, а потом вводите требование о справках! А то сначала требуют: берите справки где хотите! Какой-то дурдом уже с этим коронавирусом! Ребенок может после школы в магазине, на улице или в какой-то секции подхватить его, и совсем не факт, если он пропустит день по семейным обстоятельствам и обязательно заразится!» - высказал свое мнение один из читателей портала PenzaInform.ru.

«А то, что дети после двух выходных могут прийти больные в школу, - это как? Норм? И никто никакую справку у них не потребует, они же официально не пропустили в школе уроки! Но за два дня могут же заболеть?! В очередной раз нам демонстрируют, что все у нас «для галочки», мы типа меры приняли, родителей с детьми в поликлинику отправили, бумажку потребовали, а дальше - хоть трава не расти!» - отреагировал другой пользователь.

Третий отметил, что в поликлинике нужно находиться в течение несколько часов среди больных детей, многие из которых - с кашлем. «ОРВИ и без повышения температуры может быть заразной (температура может подняться позже, ее вообще может не быть - все зависит от организма). Требование справки из-за пропуска одного дня приведет к повышению заболеваемости ОРВИ», - заявил он.

«Контроль в школе. А толку? Температуры нет, зато полкласса шмыгает носом. Теперь и у нас сопли. В школу не пускают. Вызвали врача, который сказал, что ей делать нечего, кроме как ко всем с соплями ходить. А что мне делать? Идти и сидеть с соплями в очереди, чтоб еще что-то подхватить? А запись к врачу за этой справкой - аж через полторы недели только!» - возмутился четвертый пользователь.

Мам и пап школьников и детсадовцев волнует и другая сторона вопроса: как выделить время на поход в поликлинику. «А что, теперь всем родителям уволиться и стоять в очереди за справкой?» - недоумевают они.

На 16 сентября в области выявили 505 случаев коронавирусной инфекции у несовершеннолетних. Большинство заразившихся (359) - ребята в возрасте от 1 месяца до 10 лет.