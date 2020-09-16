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Общество

«Гемотест» поможет пензенцам уточнить причину стресса

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До 31 октября у пензенцев есть возможность проверить состояние щитовидной железы с существенной скидкой. Все лабораторные отделения «Гемотест» снизили стоимость исследования до 690 рублей.

Люди редко объясняют ухудшение самочувствия плохим состоянием щитовидной железы, списывая все на стресс. И совершенно напрасно. Щитовидку не зря называют еще одним мозгом тела. Этот орган, по форме напоминающий бабочку, контролирует обмен веществ и энергии в каждой клетке и находится под гортанью.

Щитовидная железа влияет на многое. От ее здоровья зависят умственные способности, сон, аппетит, состояние кожи и волос, вес, физическая активность, прочность костей и скелета, работа сердца, половое развитие, а также способность женщины выносить и родить здорового ребенка.

Если человек без видимых причин стал гораздо больше есть, хуже спать, быстрее утомляться, «виновницей» этого может быть щитовидная железа.

Сотрудники лаборатории «Гемотест» советуют не гадать о причинах самочувствия, а воспользоваться возможностью и оценить функции щитовидки. Исследование займет всего один день.

В состав комплекса анализов входит исследование трех гормонов, от которых зависит обмен веществ: T3 свободный, Т4 свободный и ТТГ.

У пациента возьмут кровь из вены (взятие биоматериала оплачивается отдельно). Результаты можно будет увидеть в личном кабинете на сайте www.gemotest.ru или получить по электронной почте. Также пензенцам доступно и бесплатное SMS-уведомление.

Разъяснить результаты помогут врачи-консультанты «Гемотеста», достаточно позвонить по номеру 8 (800) 550-13-13 (бесплатный звонок по всей России).

К исследованию имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Лабораторные отделения «Гемотест» располагаются в Пензе на улице Мира, 63, пом. 2, Пушкина, 43а, Тернопольской, 10, пом. 7, в Засечном - на улице Радужной, 6, в Заречном - на улице имени М. В. Проценко, стр. 15.

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