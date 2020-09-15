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Общество

В Пензенской области выявили еще 95 зараженных коронавирусом

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Во вторник, 15 сентября, в Пензенской области COVID-19 подтвердился еще у 95 жителей, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Общая цифра - 9 484.

Днем ранее в регионе выявили 93 новых зараженных, среди которых оказалось восемь детей. Общее количество инфицированных несовершеннолетних достигло 494.

53 заразившихся - жители Пензы, 14 - Пензенского района. По 6 пациентов прибавилось в Городищенском и Бессоновском районах, по 4 - в Никольском и Кузнецком.

2 инфицированных зарегистрировали в Сердобском районе, по 1 - в Бековском, Иссинском, Малосердобинском и Шемышейском.

В тот же день региональный оперштаб сообщил о 118-й жертве коронавируса (ею стала 78-летняя женщина) и выписке 35 человек. Всего выздоровевшими назвали 8 301 человека.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Днем ранее в регионе выявили 93
Карантин с 20-го?

Гость||

Теперь выборы прошли можно и вторую волну смело рисовать

Гость||

Карантин с 20-го?

----

«Смотрю новости. Израиль. Полицейские ловят коронавирус» — отметил доктор. Мясников заметил, что в стране снова ввели «средневековые меры» — всеобщий повторный карантин.

Специалист ранее неоднократно подчеркивал отсутствие необходимости подобных мер, в том числе в России. «Евреев глупых не бывает (почти). Тогда что это? Поживем — увидим», — заключил он.

Гость||

Да не закроют всех опять на карантин, невыгодно это для экономики. Вот детей и пенсионеров - возможно. А так везде масочный режим введут и все, я так думаю.

Гость||

Гость писал(a):

Да не закроют всех опять на карантин, невыгодно это для экономики. Вот детей и пенсионеров - возможно. А так везде масочный режим введут и все, я так думаю.
Согласен ничего не поменяют.Будем вырабатывать коллективный иммунитет

Гость||

Другими словами умирать.Бурденко открывать будут или опять в Городище возить ?

Гость||

Вы уж давайте быстрее вырабатывайте. Переболейте до Нового года, праздник будет.

Гость||

Стабильность, безопасность, развитие.

Имя: Гость
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