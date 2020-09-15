В Пензенской области выявили еще 95 зараженных коронавирусом

Во вторник, 15 сентября, в Пензенской области COVID-19 подтвердился еще у 95 жителей, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Общая цифра - 9 484.
Днем ранее в регионе выявили 93 новых зараженных, среди которых оказалось восемь детей. Общее количество инфицированных несовершеннолетних достигло 494.
53 заразившихся - жители Пензы, 14 - Пензенского района. По 6 пациентов прибавилось в Городищенском и Бессоновском районах, по 4 - в Никольском и Кузнецком.
2 инфицированных зарегистрировали в Сердобском районе, по 1 - в Бековском, Иссинском, Малосердобинском и Шемышейском.
В тот же день региональный оперштаб сообщил о 118-й жертве коронавируса (ею стала 78-летняя женщина) и выписке 35 человек. Всего выздоровевшими назвали 8 301 человека.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Карантин с 20-го?