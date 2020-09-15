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Общество

В Пензе рассказали, как должны учиться дети

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Из 95 новых пациентов с COVID-19 - 11 несовершеннолетних. Это и понятно: началась школьная пора, ребята посещают и детские сады, где в коллективах контакт более тесен.

«И Роспотребнадзор, и Министерство здравоохранения Российской Федерации разработали план мероприятий: правильно проводить уроки, дети не должны перемещаться из класса в класс, определенное ограничение по перерывам, занятиям физической культурой, соблюдение дистанции», - пояснил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Уже появляется информация, что в Пензенской области в ряде образовательных учреждений отдельные классы закрыты на карантин. Так, на сайте администрации Заречного в публикации от 14 сентября приводятся данные о пяти классах, один из которых 15 сентября, предположительно, вышел на очную форму обучения, а остальные постигают азы школьной программы в дистанционном формате.

В образовательных учреждениях действуют так называемые санитарные пропускники.

«Термометрия на входе в школу, постоянная дезинфекция помещений, мест общего пользования, наличие средств дезинфекции для рук», - рассказал начальник Управления образования г. Пензы Юрий Голодяев.

Несмотря на все предпринятые в школах меры, юные пациенты в статистику по коронавирусу попадают, и в последнее время - все чаще.

«Если заражение происходит от детей, то заболевание протекает легче, чем если от взрослого к взрослому», - заявил Никишин.

До января 2021 года проведение массовых мероприятий с единовременным участием нескольких классов запрещено.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Опять что-ли?

Гость||

Этими средствами для дезинфекции рук хоть кто то пользуется ? Оденьте на учителей и воспитателей маски ! Попова уже сказала 90 дней вирус могут выделять.Пока было тепло все окна в классах были открыты, а теперь даже за одно занятие в помещении будет концентрация вируса.Может и термометрию два раза проводить.

Гость||

У вас есть дети? Нет? Тогда мы идём к вам...

Имя: Гость
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