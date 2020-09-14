Пензенских умников и умниц готовят к очередному этапу игр

14.09.2020 | 19:10

Мозговой штурм начался еще перед очередным этапом интеллектуальных игр. Чтобы организовать видеосвязь между одиннадцатиклассниками и лектором посредством интернета, пришлось понять, почему не все могут войти в систему: созванивались по телефону, пробовали вводить код - все, чтобы удаленно прослушать историка, бывшего сотрудника краеведческого музея. Тот признался, что волновался, ведь во Всемирной сети выступал впервые.

«Для меня самого это интересно - новое, что именно в режиме не живого общения, а заочного, онлайн. Тема, так как сейчас год 75-летия Победы, то все связано с Великой Отечественной войной», - отметил историк Геннадий Тамбовцев.

Курс лекций - часть подготовки выпускников к игре «Умники и умницы Сурского края», она проходит при поддержке известной программы на федеральном канале. Сами интеллектуальные соревнования идут не первый год, новшество в том, чтобы в условиях коронавируса обезопасить детей, а с другой стороны, заставить их отвечать на вопросы честно, не подглядывая дома в интернет.

«Была разработана целая платформа на базе заочной школы программирования Пензенской области», - пояснил директор центра естественно-математического образования Дмитрий Кондратов.

Победители пензенского этапа игр определятся в ноябре. Они отправятся в столицу, где выступят в телепрограмме «Умницы и умники».