Отказ при приеме в 10-й класс: предложено решение проблемы

14.08.2025 | 07:00

Министр образования Пензенской области Алексей Фомин прокомментировал ситуацию, связанную с проблемами при поступлении в 10-й класс.

«Порядок заявительный. Ребенок после 9-го класса имеет право либо остаться в своей школе, либо перейти в другую школу, либо пойти учиться в среднюю профессиональную образовательную организацию», - констатировал чиновник в прямом эфире, организованном во «ВКонтакте» 13 августа.

Однако, по его словам, регламент по приему в профильные классы может подразумевать вступительные испытания или определенный средний балл аттестата. Поэтому, когда учреждение отказывает ребенку, не прошедшему по параметрам, оно действует законно.

«Сталкивались мы с такой ситуацией. Каждый вопрос решаем индивидуально, ни один ребенок не останется у нас без образования», - отметил Алексей Фомин.

По его мнению, для решения подобных проблем в школах, где для старшеклассников предусмотрены только профильные направления, необходимо вводить комбинированные классы и дополнительные места.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, которой начали приходить письма из разных регионов, рассказала, что у некоторых пензенских школьников возникли проблемы с поступлением в 10-й класс. «Многим отказывают по надуманным причинам либо не создают универсальные/гуманитарные классы», - пояснила она.

В обращении из Пензы, опубликованном в телеграм-канале Мизулиной, речь шла о многопрофильной гимназии на проспекте Строителей.