Сетевое издание|18+|Четверг|14 авг 2025|08:03
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Дождь |

Учеба

Отказ при приеме в 10-й класс: предложено решение проблемы

Печать
Telegram

Министр образования Пензенской области Алексей Фомин прокомментировал ситуацию, связанную с проблемами при поступлении в 10-й класс.

«Порядок заявительный. Ребенок после 9-го класса имеет право либо остаться в своей школе, либо перейти в другую школу, либо пойти учиться в среднюю профессиональную образовательную организацию», - констатировал чиновник в прямом эфире, организованном во «ВКонтакте» 13 августа.

Однако, по его словам, регламент по приему в профильные классы может подразумевать вступительные испытания или определенный средний балл аттестата. Поэтому, когда учреждение отказывает ребенку, не прошедшему по параметрам, оно действует законно.

«Сталкивались мы с такой ситуацией. Каждый вопрос решаем индивидуально, ни один ребенок не останется у нас без образования», - отметил Алексей Фомин.

По его мнению, для решения подобных проблем в школах, где для старшеклассников предусмотрены только профильные направления, необходимо вводить комбинированные классы и дополнительные места.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, которой начали приходить письма из разных регионов, рассказала, что у некоторых пензенских школьников возникли проблемы с поступлением в 10-й класс. «Многим отказывают по надуманным причинам либо не создают универсальные/гуманитарные классы», - пояснила она.

В обращении из Пензы, опубликованном в телеграм-канале Мизулиной, речь шла о многопрофильной гимназии на проспекте Строителей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте