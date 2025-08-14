Стало известно, появится ли в Заводском районе новая школа

14.08.2025 | 07:33

В Заводском районе не собираются возводить еще одну школу, несмотря на появление большого количества новых домов. Об этом заявил министр образования Алексей Фомин.

«В том понимании, которое у меня есть, строительство школы не планируется. Я считаю, что те школы, которые там есть (50-я, 18-я, 51-я), на сегодняшний день обеспечивают ученическими местами весь микрорайон. Дефицита нет. Построить школу просто так... Это миллиарды - строим там, где они очень необходимы», - высказался чиновник в среду, 13 августа, в эфире ЦУР.

Он напомнил, что в ближайшие годы в Пензе откроются две школы: в 7-м микрорайоне Арбеково и в «Лугометрии».

Первое образовательное учреждение на 1 100 учащихся будет располагаться между улицами Генерала Глазунова, Героя России Жоги и 65-летия Победы. На площади 21 885,5 кв. м уже строят здание из нескольких секций переменной этажности (2-3 этажа), в которых разместятся учебные классы, лаборатории, кабинеты для практических занятий, информационный центр со студией дизайна и телестудией, два спортивных зала, тренажерный, актовый (на 695 мест) и конференц-зал. Предусмотрено также благоустройство территории, создание футбольного поля и открытых спортивных площадок.

Во второй школе тоже будет все, что необходимо: современное оборудование в классах, актовый и хореографические залы, кабинет музыки, библиотека-книгохранилище, медиатека. Рядом появятся футбольное поле с трибунами, уличные тренажеры, места для подвижных игр и сдачи норм ГТО, баскетбольная, волейбольная, а также универсальная площадка на хоккейном корте, круговая беговая дорожка на четыре полосы длиной 250 метров, лыжная база для зимних видов спорта.