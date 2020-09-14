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Общество

От пензенских родителей ждут вопросов о бесплатном питании в школах

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Вопрос организации горячего питания в пензенских школах обсудили на заседании круглого стола. Об этом в понедельник, 14 сентября, рассказали в пресс-службе регионального минобра.

Министр образования области Александр Воронков отметил, что организация бесплатных завтраков или обедов, которые получают ученики младших классов, находится на особом контроле. К проверке блюд должны допускаться не только специалисты, но и родители.

По словам главы минобра региона, меню необходимо сделать удобным для ознакомления и разместить на сайте школы.

«Руководителям муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций было рекомендовано при выборе вида горячего питания учитывать мнение родителей, возможности школы при организации питания и соблюдение всех норм», - добавили в пресс-службе министерства образования.

По новым требованиям Роспотребнадзора, в 2020-2021 учебном году ученики питаются в столовой по специальному графику. Сотрудники пищеблоков должны носить маски и перчатки, а также использовать одноразовую посуду.

С вопросами об организации бесплатных горячих завтраков или обедов можно обратиться по номерам горячей линии, которая действует в области: 8(8412)55-30-92 или 8(8412)56-44-89 с 9:00 до 18:00.

Согласно указу Президента РФ Владимира Путина, бесплатное горячее питание ученики 1-4-х классов школ начали получать с 1 сентября. Однако не для всех пензенцев нововведение обернулось благом и экономией. Так, на ухудшение материального положения и неудобство пожаловались несколько жителей областного центра. В основном проблемы родителей связаны с тем, что дети получают завтрак, а не обед.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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