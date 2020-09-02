02.09.2020 | 11:15

Второй день в редакцию портала PenzaInform.ru звонят родители младшеклассников пензенских школ, чье материальное положение после введения всеобщего бесплатного питания, как ни удивительно, ухудшилось.

1 сентября многодетная мать рассказала, что в прошлом учебном году ее дети получали бесплатные обеды, а теперь их будут кормить только завтраками. «Мои дети утром едят дома, а вот обед в конце учебного дня им необходим. Раньше мы могли выбирать между завтраком и обедом, а теперь лишились этой возможности», - пожаловалась она.

2-го числа поступило аналогичное обращение от инвалида II группы Геннадия Корсакова, отца второклассника. «В прошлом году могли по выбору оплачивать 50% школьного обеда (можно было выбрать завтрак, но утром ребенок ест дома). В конце августа собрали кучу справок - и вот тебе на: ребенка будут кормить завтраком, а обед мы будем оплачивать полностью», - возмущался пензяк.

По словам Геннадия Леонидовича, он обращался и в городское управление образования, и в региональное министерство. В ответ получил ссылку на решение депутатов Пензенской городской думы, принятое 28 августа. Народные избранники внесли изменения в решение «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций города Пензы при организации питания».

Ранее этот документ предусматривал льготы для ряда школьников (инвалидов, детей из многодетных семей и других) с 1-го по 11-й класс. Теперь же льготы на питание предоставляются ученикам 5-11-х классов. Депутаты, принимая решение, мотивировали это тем, что по указу Президента РФ обеспечиваться горячим питанием будут все младшеклассники, а не только льготники.

Выступая перед народными избранниками, начальник управления образования Юрий Голодяев пояснил: первая смена младшеклассников будет получать завтрак, вторая - по выбору родителей либо завтрак, либо обед.

Но пензенские семьи, имеющие льготы по оплате школьного питания, оказались в сложном положении. Раньше их дети могли получать бесплатный (или за 50% стоимости) обед, а теперь, если они учатся в первую смену, им положен лишь завтрак, а обед родители оплачивают полностью - 75 рублей.

Геннадий Корсаков рассказал, что дозвонился на прямую линию по вопросам горячего питания в Москву, где очень удивились решению пензенских депутатов. В столице ему объяснили, что первоочередное право выбора между завтраком и обедом остается за родителями.

«Я просмотрел в интернете данные по другим регионам. Решение Президента РФ распространяется на всех детей России. Но почему мой ребенок ущемлен в правах по сравнению, скажем, со школьникам из Ульяновска, Москвы, Саратова и других регионов? Складывается классическая ситуация: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Потому что в деньгах потеряла не только наша, но и сотни, а то и тысячи пензенских семей», - сделал вывод отец школьника.