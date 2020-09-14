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Общество

COVID-19 подтвердился еще у нескольких десятков жителей области

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В понедельник, 14 сентября, стало известно о новых зараженных COVID-19 жителях Пензенской области. По данным сайта стопкоронавирус.рф, их оказалось 93. Общее число инфицированных достигло 9 389.

Днем ранее оперштаб сообщил о 85 новых заболевших. Большинство из них (62) - жители Пензы. Среди заразившихся было пятеро детей. За все время пандемии COVID-19 обнаружили у 486 несовершеннолетних.

Накануне из больниц региона выписали здоровыми 21 человека. В целом коронавирус удалось побороть 8 266 жителям области.

По информации регионального оперативного штаба, 117 пациентов перенести инфекцию не смогли, они ушли из жизни.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Где маскодрочеры с воплями о карантине?

Гость||

Когда введут карантин? Требую карантина!

Гость||

Мы здесь!

Гость||

Несколько десятков...

Гость||

Да за карантин на самом деле студенты да бюджетники. Им халява.

Гость||

Выборы прошли, пора на карантин.

Гость||

Гость|14.09.2020 11:52|

Где маскодрочеры с воплями о карантине?

-------------------------------------

Написал дрочер со стажем?

Гость||

Пляшем до упора...

Гость||

Гость писал(a):

Где маскодрочеры с воплями о карантине?
Своих ищешь? Отстал?

Гость||

ай ай на повышение пошло.

Гость||

Так те, кто хочет на изоляцию, идёте.. Сидите дома, окна и двери заварите и носа не суйте на улицу!

Гость||

Пастуха ждёте?, Когда в загон загонит(пардон за тафталогию)?

Гость||

Гость писал(a):

Своих ищешь? Отстал?
Да откликнулось много

Гость||

Несколько десятков...? Может точнее можно было бы- около сотни. И это ближе к истине.

Имя: Гость
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