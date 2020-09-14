COVID-19 подтвердился еще у нескольких десятков жителей области

14.09.2020 | 11:41

В понедельник, 14 сентября, стало известно о новых зараженных COVID-19 жителях Пензенской области. По данным сайта стопкоронавирус.рф, их оказалось 93. Общее число инфицированных достигло 9 389.

Днем ранее оперштаб сообщил о 85 новых заболевших. Большинство из них (62) - жители Пензы. Среди заразившихся было пятеро детей. За все время пандемии COVID-19 обнаружили у 486 несовершеннолетних.

Накануне из больниц региона выписали здоровыми 21 человека. В целом коронавирус удалось побороть 8 266 жителям области.

По информации регионального оперативного штаба, 117 пациентов перенести инфекцию не смогли, они ушли из жизни.